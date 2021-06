Départementales 2021 en Isère, canton Saint-Martin-d'Hères : vers un duel à gauche au deuxième tour

Le premier tour des élections départementales 2021 en Isère a placé deux candidats de la gauche en tête. Les binômes du "Printemps isérois" et de la liste se revendiquant également du "Printemps isérois" s'affronteront dimanche 27 juin lors du second tour du scrutin.

Les électeurs de Saint-Martin-d'Hères (Isère) auront le choix entre deux binômes de gauche au second tour des élections départementales.

David Queiros, le maire de Saint-Martin-d'Hères, et Françoise Gerbier pour l'alliance de la gauche et des écologistes "Le Printemps isérois" ont obtenu 38,44% des voix lors du premier tour du scrutin et arrivent ainsi en tête. Le binôme est suivi par un autre duo de gauche à tendance écologique et se revendiquant également du "Printemps isérois" : Raphaël Pougnard et Sigrid Thomas avec 22,64% des voix.

La droite et la majorité présidentielle autour des 10%

En troisième position de ce premier tour des élections départementales à Saint-Martin-d'Hères se trouvent Corinne Le Quellenec et Pierre Peronnard, pour le Rassemblement National. Ils obtiennent 15,99% des votes.

Philippe Charlot et Haifa Chorfa, investis par La République en Marche suivent avec 12,13% des voix et Sylvain Stamboulian et Asra Wassfi, avec la liste de la majorité départementale "Pour l'Isère"complètent le tableau avec 10,8% des suffrages exprimés.