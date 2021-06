Départementales 2021 en Isère : la gauche en tête à Grenoble

Grenoble canton 1

Le binôme du "Printemps isérois" composé de Sophie Romera et Benjamin Trocmé sont largement en tête avec 59,41% devant le binôme de La République En Marche composé de Louve Carrière et Alain Coeur (16,57 %).

Grenoble canton 2

Le "Printemps isérois" représenté par Éléonore Kazazian-Balestas et Jérôme Cucarollo arrive en tête avec 42,25% des suffrages exprimés. Dominique Spini Alim et Stéphane Dupont-Ferrier (maire du Fontanil), qui se présentent sous la bannière de la majorité départementale (droite et centre) obtiennent 23,29% et se qualifient pour le second tour. En revanche, avec 21,94%, Sylvain Laval (maire de Saint-Martin-le-Vinoux et président du SMMAG, le syndicat des mobilités de l'aire grenobloise) et Sabrina Seghier, ne parviennent pas à se maintenir.

Grenoble canton 3

Le "Printemps isérois" arrive aussi en tête dans le canton Grenoble 3 : Pauline Couvent et Simon Billouet ont rassemblé au premier tour 54,61%. Le duo Sandra Hamedi et Adam Thiriet, soutenu par la majorité du Républicain Barbier et par le MODEM 38, se qualifie aussi pour le second tour avec 25,66 % selon des résultats encore partiels à 2h ce lundi matin.

Grenoble canton 4

Le binôme Amandine Germain et Pierre Didier Tchétché du "Printemps isérois" (52,37%) feront face dimanche 27 juin aux Républicains, Clément Chappet et Hanane Mansouri (15,91%). Christel Dupre et Joseph Virone du Rassemblement National arrivent juste derrière (14,13%).