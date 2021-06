Départementales 2021 en Nord-Isère : la majorité sortante en tête dans tous les cantons

Les listes "Pour l'Isère" conduites par des binômes investis par La République en Marche arrivent tous en tête du premier tour des élections départementales dans les cantons du Nord-Isère, de quoi conforter la majorité sortante, également en ballottage favorable dans une bonne partie du département.

Canton 2 - Bourgoin-Jallieu

Dans le canton de Bourgoin-Jallieu, la liste conduite par Mireille Voutier Blanc et Vincent Chriqui (maire LR de Bourgoin-Jallieu), majorité sortante Les Républicains, monte sur la première marche du podium du premier tour des élections départementales. La liste "Pour l'Isère" remporte 40,08% des voix.

Arrivés en deuxième position avec 27,53% des votes, Jean-Philippe Bayon et Isabelle Renard, affronteront Vincent Chriqui au second tour. Ils conduisent la liste pour l'alliance de la gauche et des écologistes "Le Printemps isérois".

Le Rassemblement national, représenté par Yolande Reynaud et Antonny Turchetti, terminent le premier tour avec 20,79% des votes. Sonia Sarah Bakrim et Jean-Claude Pardal, investis par La République en Marche récoltent 11,59% des suffrages exprimés.

Canton 4 - Charvieu-Chavagnieux

Dans le canton de Charvieu-Chavagnieux, Gérard Dezempte et Annick Merle, issus de la majorité sortante Les Républicains avec la liste "Pour l'Isère" sont en tête du premier tour avec 39,87% des votes exprimés.

Ils affronteront les candidats du Rassemblement national : Guillaume Dos Santos et Lydie Dumont. Ils ont obtenu 21,16% des voix.

Le binôme de La République en Marche emmené par la députée Cendra Motin et Nicolas Gris, arrivent juste derrière avec 20,08% et n'ira donc pas au second tour, tout comme Cécile Dhainaut et Denis Pauget, pour l'alliance de la gauche et des écologistes "Le Printemps isérois", qui récoltent 18,89% des suffrages.

Canton 14 - Isle d'Abeau

Dans le canton de l'Isle d'Abeau, le binôme de la majorité sortante de droite, Jean Papadopulo et Catherine Simon, terminent en tête après le premier tour des élections départementales avec 48,52% des voix.

Face à eux au second tour : Allan Brunon-Adel et Anne Verjus pour le printemps isérois avec 29,23% des suffrages.

La Rassemblement national, représenté par Alain Dias et Elodie Leglise, pourtant arrivé en tête du premier tour en 2015, est disqualifié en ne comptabilisant que 22,25% des votes.

Canton 17 - Morestel

Olivier Bonnard et Annie Pourtier de la majorité sortante Les Républicains avec la liste "Pour l'Isère" obtient 42,62% de votes et sera opposée au second tour aux candidats sans étiquette Alexandre Bolleau et Frédérique Luzet, soutenus par l'alliance de la gauche et des écologistes "Le Printemps isérois". Ils ont récolté 31,26% des voix.

Thomas Gagnieu et Frédérique Salomon, pour le Rassemblement National, en tête au premier tour en 2015, sont cette fois-ci éliminés avec 23,93% des suffrages. Patrick Lis et Paulette Roure, pour Les Patriotes, sont également exclus du second tour avec 2,19% des voix.

Canton 21 - Roussillon

Robert Duranton (candidat sortant) et Christelle Grangeot, de la majorité sortante Les Républicains avec la liste "Pour l'Isère" remportent 33,96% des voix. Ils feront face à Béatrice Moulin-Martin et Gilles Vial, pour l'alliance de la gauche et des écologistes "Le Printemps isérois" qui ont obtenu 27,37% des suffrages exprimés.

Nathalie Binétruy et Jean-Philippe Lefevre, pour le Rassemblement National obtiennent 23,53% des votes, 15,13% pour Carole Durieux et Raphaël Gauthier, investis par La République en Marche.

Canton 24 : La Tour-du-Pin

Sont qualifiés pour le second tour dans le canton de la Tour-du-Pin : Fabien Rajon et Delphine Hartmann pour la majorité sortante de droite avec 50,77% des voix. Ils affronteront le dimanche 27 juin le Rassemblement national, représenté par Nathalie Germain et Marc Magnoux qui ont obtenu 20,94% des suffrages exprimés.

Le RN qualifié grâce à dix voix d'avance sur le "Printemps isérois", liste conduite par Catherine Ciocci et Didier Fremy, qui a obtenu 20,81% des votes.

Les deux autres listes sans étiquette conduites par Emmanuel Feltin et Audrey Gubian a remporté 2,17% des voix Sylvie Blanc et Frédéric Cappe a obtenu 5,31% des suffrages.

Canton 26 : La Verpillère

Damien Michallet et Aurélie Vernay de la majorité sortante Les Républicains avec la liste "Pour l'Isère" obtiennent 51,13% des voix et affronteront au second tour Patricia Presson et Pierre Rousseau, pour l'alliance de la gauche et des écologistes "Le Printemps isérois" qui récoltent 24,46% des suffrages exprimés.

Gaëlle Large et Alexandre Moulin-Comte, pour le Rassemblement National sont éliminés avec 24,41% des voix.