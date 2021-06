Départementales 2021 : La France Insoumise veut "redonner sa parole à la population"

Grâce à son alliance avec Europe Ecologie Les Verts et le collectif citoyen Creuse 2021, la France Insoumise présente ou soutient des candidats dans six cantons creusois. Deux listes sont véritablement identifiées France Insoumise : à Felletin et La Souterraine.

A deux semaines des élections départementales et régionales, la campagne s'intensifie en Creuse. Sur les marchés on voit de plus en plus de candidats tracter. Les militants de la France Insoumise par exemple étaient présents à Vallière et Bourganeuf cette semaine. En Creuse, deux listes France Insoumise sont déclarées : dans les cantons de Felletin et La Souterraine. Cependant, grâce à son alliance avec Europe Ecologie Les Verts (EELV) et le collectif citoyen Creuse 2021, la France Insoumise présente ou soutient des candidats dans quatre autres cantons creusois.

Mariage avec les verts : "On est 100% compatibles en local"

Cette alliance avec EELV interpelle. Frédéric Flerit, le porte parle de la France Insoumise pour le département reconnait : " Au niveau national on a des divergences de vues, parce qu'à nos yeux, EELV a une vision plus compatible avec le libéralisme économique que nous". Pour lui en revanche, les deux partis sont "100% compatibles en local". La France Insoumise et EELV ont mis au point un programme commun.

"Nous avons la volonté de rompre avec le fonctionnement ancien. Nous voulons impulser des politiques qui prendront plus en compte la volonté des gens et qui seront aussi plus respectueuses de l'environnement, avec la question des forêts, des coupes rases et des zones humides", énumère Frédéric Flerit.

Il reconnait néanmoins que les deux partis ont eu un sujet de discorde en local, autour du projet de la ligne Railcoop Bordeaux-Lyon : "Ce que nous critiquons à la France Insoumise, c'est la façon dont elle va être ouverte : c'est une compagnie privée qui va l’affréter et nous, on ne veut pas rentrer dans la logique du démantèlement de la SNCF", tranche-t-il. Frédéric Fleurit explique sobrement que les deux partis "sont passés", sur ce sujet de discorde.

Deux listes France Insoumise en Creuse

A La Souterraine et à Felletin, deux listes sont véritablement étiquetées France insoumise. Arnaud Palierne est candidat, avec sa binôme, Audrey Senaux à Felletin. C'est la première fois que cet enseignant se lance en politique. Pour lui, il s'agissait surtout de : "penser la politique autrement et redonner la parole à la population, qui à notre sens est dépositaire du pouvoir et dont elle se fait quelque peu déposséder", estime-t-il.

France Insoumise propose notamment des mesures de transparence sur l'action du conseil départemental. Le parti voudrait aussi mettre en place des initiatives pour écouter la parole de la population : de cahiers de doléances, conseils de canton etc.

Sur le canton de Felletin, la liste France insoumise est face à deux autres binômes :

Jean-Luc Léger et Renée Nicoux, qui sont "union de la gauche" .

. Et Pascal Lerousseau et Corinne Terrade, qui sont "divers droite".

Les élections départementales et régionales auront lieu le 20 et 27 juin 2021. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.