Départementales 2021- Landes : Faut-il des Ehpad privés commerciaux pour créer des places ?

Faut-il ouvrir des Ehpad privés à but lucratif dans les Landes ? Voilà un sujet qui oppose les candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin prochain. Historiquement, né d'une volonté d'Henri Emmanuelli, président socialiste du département durant près de 33 ans, le département des Landes n'a pas d'Ehpad privé à but lucratif sur son territoire. C'est un choix. Les Ehpad sont publics, soit hospitaliers soit gérés par les collectivités locales, ou ils sont associatifs à but non lucratif. Mais face au vieillissement de la population, la question de ce choix politique est remis en question par les opposants à la majorité de gauche à l'occasion des élections départementales.

Pragmatisme contre dogmatisme

C'est Julien Dubois, maire de Dax et candidat sur le canton Dax 2 pour Couleurs Landes, centre droit, qui a remis le sujet sur la table : "notre département a pris _du retard sur l'accompagnement de la dépendance et des personnes âgées notamment en termes de places dans les Ehpad_, parce qu'il y a eu un choix idéologique qui a été fait de ne pas permettre d'initiative privée. Je pense qu'il faut regarder les choses de manière pragmatique, sans dogmatisme, et permettre enfin que, pour résoudre ces problèmes de places, on puisse permettre à tous ceux qui veulent investir sur notre territoire de le faire". Et donc d'ouvrir aux acteurs privés, d'ouvrir aux Ehpad commerciaux explique le maire de Dax.

Faux débat et danger du privé

La majorité sortante socialiste est fière de ce choix du zéro Ehpad à but commerciale et ne compte pas changer de ligne. Pour Paul Carrère, candidats PS sortant sur le canton Pays Morcenaix Tarusate et actuel vice président du conseil départemental en charge des solidarités, cette question, c'est d'abord un faux débat : "qu'on ouvre des places publics ou des places privées, _cela ne change rien puisque pour ouvrir des places, il faut l'autorisation de l'Etat_. Et l'Etat n'ouvre pas de place".

Coup de pied de dégagement en direction de l'en but du gouvernement de la part de Paul Carrère puis il explique sa position sur le fond : "la stratégie, c'est de pouvoir travailler conjointement avec l'ARS à l'organisation du travail dans ces structures et on le voit bien dans la période Covid. Les départements et _les territoires qui ont été les plus en difficulté sur la première séquence Covid, ce sont ceux qui avaient beaucoup de structures privées_. Il y a eu, je ne veux pas dire les enseignes, il y a eu des clusters énormes dans les structures privées où il y avait un vrai problème d'organisation sanitaire. Donc, on n'y est pas favorable. Et si on ouvrait des places dans le privé, les Landais ne pourraient pas y venir parce que ce serait trop cher".

Différences de tarifs importants entre le privé et le public

Alain Dudon, chef de file LR pour les départementales dans les Landes est lui aussi favorable à un mélange privé et public pour faire face à la pyramide des âges. "On peut ouvrir au privé mais il faudra négocier pour que leurs tarifs soient abordables pour la population des Landes", explique l'ex maire de Biscarrosse. Et c'est vrai qu'il existe une énorme différence de tarif entre un Ehpad public et un Ehpad privé. En moyenne en France il faut compter autour de 1700 euros par mois pour une chambre simple dans un Ehpad public contre environ 2500 euros par mois pour la même chose dans le privé.