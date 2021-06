Départementales 2021 : sur le canton d'Issoudun, le binôme socialiste se retire du second tour

C'est une sacrée surprise dans le canton d'Issoudun, le seul qui avait la garantie d'être remportée par la gauche aux élections départementales 2021. Le binôme socialiste composé de Fanny Ries et Daniel Guiet se retire du second tour. "Cette élection ne connaît qu’un seul vainqueur, l’abstention, moins d’un électeur sur trois s’étant exprimé. Devant l’inutilité de poursuivre un combat que les électeurs n’ont pas suffisamment encouragé, nous nous retirons purement et simplement", annonce le duo dans un communiqué de presse adressé à France Bleu Berry ce lundi. Dans le canton d'Issoudun, le taux d'abstention s'est élevé à 66,18% au premier tour.

Daniel Guiet et Fanny Ries, adoubés par le maire d'Issoudun André Laignel, avaient rassemblé 27,60% des voix. Ils étaient loin derrière une autre liste de gauche, le tandem sortant mené par Lucie Barbier et Michel Bougault avec 41,39% des voix. Selon la préfecture de l'Indre, il devrait malgré tout y avoir un second tour de ces élections départementales dimanche 27 juin. Une seule liste sera qualifiée, celle de Lucie Barbier et Michel Bougault. Le code électoral n'autorise pas une liste en troisième à prendre la place.