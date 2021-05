Départementales 2021 : le maire de Dax et sa première adjointe lancent leur campagne

C'est le même binôme qu'en 2015 pour Couleurs Landes sur le canton Dax 2. Sauf que les deux candidats ne représentent plus tout à fait la même chose 6 ans plus tard. Comme en 2015, Julien Dubois, ex Les Républicains qui se présente désormais comme n'appartenant plus à aucun parti et Martine Dedieu de La République En Marche se présentent pour les départementales sur le canton Dax 2. Ce qui change pour eux 6 ans après, c'est leur carte de visite. Julien Dubois est devenu maire de Dax et président de l'agglomération du Grand Dax et Martine Dedieu est sa première adjointe en charge de la culture et vice présidente du Grand Dax.

Un changement de notoriété

En 2015, le binôme Martine Dedieu / Julien Dubois avait perdu de quelques voix face au binôme socialiste emmené par le maire de Dax de l'époque. A cette époque, Julien Dubois était un conseiller municipal d'opposition de 38 ans : "il se peut effectivement que la notoriété ait évolué", souri le maire de Dax aujourd'hui. Voilà qui pourrait l'aider à remporter le canton cette fois-ci, d'autant qu'il fait de son rôle de maire et président d'agglomération un argument de campagne. "En cela, je n'ai d'ailleurs rien inventé puisque les maires de Dax qui se sont succédé étaient aussi conseillers départementaux ou régionaux en même temps."

L'argument du maire de Dax c'est qu'un territoire avancerait mieux si son maire peut porter les dossiers de son canton à l'échelon départemental. "On a un exemple qui illustre bien qu'on est en relation avec un département qui voudrait plus agir de manière tutélaire qu'en réel partenaire avec les autres collectivités. On a un centre d'accueil pour les mineurs non accompagnés qui a été créé à Dax et financé par le département sans aucune concertation. Que ce soit avec le maire ou que ce soit avec les populations. J'estime que sur ce type de sujet, pour que les choses soient acceptées, il faut qu'elles soient concertées".

Réduire ses indemnités de maire s'il est élu au département

Et puis Julien Dubois ne s'échappe pas quand on revient sur la question de ses indemnités d'élu. Le maire de Dax avait fait voter l'augmentation de ses indemnités d'élu dès son élection à la mairie et à l'agglomération. Pour se justifier, face aux critiques de l'opposition, Julien Dubois avait expliqué que ses mandats lui avait demandé de mettre en pause son travail dans le civil, ce qui avait engendré une perte de revenu pour lui. Alors s'il est élu et touche une indemnité au conseil départementale, "je vous confirme, cela permettra effectivement de baisser les indemnités que je touche par ailleurs sur les autres collectivités. Donc ma rémunération à moi sera exactement la même". Cela ferait autour de 20 000 euros par an qui reviendrait ainsi dans le budget de l'agglomération et de la mairie de Dax.

Les candidats sur le canton Dax-2

Julien Dubois et Martine Dedieu pour Couleurs Landes

Christiane Colignon et Gilles Dumont pour La France Insoumise

Gaylord Dalleau et Sylvie Franceschini pour le Rassemblement National

Yves Loumé et Gloria Dorval pour la majorité sortante PS/PC/GRS/Génération.s