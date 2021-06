Départementales 2021 : le Premier secrétaire du PS en meeting en Haute-Vienne aux côtés de Jean-Claude Leblois

La liste de gauche "La Haute-Vienne Unie", a tenu un meeting de campagne ce lundi soir à Feytiat, en présence d'un soutien de poids. Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure est ainsi venu faire campagne aux côtés du président sortant du conseil départemental de la Haute-Vienne, le socialiste Jean-Claude Leblois. Sa liste, qui fait front commun avec le PCF, ADS, PRG le Centre Gauche et le mouvement Place Publique, a aussi reçu le soutien de Christian Piquet, membre de la direction nationale du Parti Communiste, également présent à la réunion publique.

Solidarité et justice sociale pour mots d'ordres

Pour Jean-Claude Leblois, l'objectif est de poursuivre les actions engagées ces six dernières années par sa majorité, avec un programme également largement inspiré de la crise sanitaire. Redoutant une forte abstention pour ce scrutin des 20 et 27 juin, il lance aussi un appel à la mobilisation des électeurs. S'il est réélu, ce serait son cinquième en tant que conseiller départemental, le deuxième en tant que président.

La Haute-Vienne, une terre de résistance symbolique pour Olivier Faure

Le Premier secrétaire du PS se dit lui aussi préoccupé par le risque d'abstention. Olivier Faure est donc venu pour inciter les citoyens à s'exprimer, mais également parce qu'il se dit "tellement attaché à l'histoire de ce département de résistance, de gauche", symbole pour lui des valeurs de solidarité portées par la majorité sortante. "C'est une terre qui a beaucoup souffert, mais ces gens-là se battent et continuent à aménager le territoire et à trouver un avenir à chacun" précise-t-il en référence à la liste La Haute-Vienne Uni, qu'il espère victorieuse.

Jean-Claude Leblois, président sortant du conseil départemental de la Haute-Vienne, candidat à sa réélection, est soutenu par Olivier Faure, Premier secrétaire du PS. © Radio France - Nathalie Col

Olivier Faure, Jean-Claude Leblois et leurs soutiens ont aussi insisté sur le fait que l'union entre le PS, le PC et ADS était une première en Haute-Vienne pour un 1er tour des départementales. Il manque toutefois une partie des forces de gauche dans cette alliance, car il manque notamment Europe Ecologie les Verts et la France Insoumise, qui présentent des candidats dans certains cantons, de même que Générations, Parti de Gauche et Ensemble, qui se sont associés de leur côté. "On ne rassemble avec ceux qui sont prêts à le faire et on le fera au second tour" assure le Premier secrétaire du PS. C'est aussi le souhait formulé par Jean-Claude Leblois, avec l'espoir que l'union totale pourra se faire dès le premier tour pour les prochains rendez-vous électoraux.