Départementales 2021 : le RN réussit tant bien que mal à être présent dans tous les cantons du Loiret

Lors de sa nomination comme délégué départemental du Rassemblement National pour le Loiret l'été dernier, Cyril Hemardinquer s'était fixé un objectif : présenter des candidats sur les 21 cantons aux élections départementales de 2021. Objectif atteint, mais non sans mal.

Seulement 4 candidats déjà là en 2015

Le parti d'extrême-droite ne pouvait pas faire l'impasse sur ce scrutin où il s'était illustré il y a 6 ans : 29% des voix au 1er tour, une qualification pour le second tour dans 16 cantons. Le RN (qui s'appelait alors FN) avait recueilli 36% des voix au second tour (là où il était encore en lice), mais n'avait pas obtenu d'élu.

Trouver à nouveau des binômes n'a pas été si simple. Claquements de porte, turn-over des militants : au RN, le renouvellement est permanent. De fait, sur les 42 candidats de juin prochain, seulement quatre avaient déjà postulé aux départementales en 2015 (Philippe Lecoq, Ludovic Marchetti, Dominique Depagne et Valentin Manent), dont trois changent d'ailleurs de canton (les trois premiers cités). Parmi ceux qui étaient de l'aventure en 2015, certains ont officiellement quitté le parti (Arlette Foucade, Valentin Blelly passé chez les LR), d'autres l'ont fait officieusement (Charles de Gevigney, Jeanne Beaulier), la plupart ont disparu de la circulation. A l'inverse, le RN bénéficie cette fois du renfort de l'Avenir Français, issu d'une dissidence au sein de Debout la France - Thomas Ménagé, son représentant départemental est ainsi candidat à Montargis.

Des renforts d'autres départements

Le choix de présenter tel candidat sur tel canton répond rarement à une logique d'implantation locale. En fait, la nouvelle équipe dirigeante s'est réservée les cantons a priori les plus favorables - là où le RN avait enregistré ses meilleurs scores au second tour il y a six ans : c'est pourquoi Cyril Hemardinquer a choisi Courtenay (45%des voix en 2015), Philippe Lecoq sera candidat à Gien (43%) et Ludovic Marchetti à Sully-sur-Loire (42%) - Ludovic Marchetti, ex-conseiller municipal d'Amilly, candidat éphémère aux municipales à Orléans l'an passé...

Pour être présent partout dans le Loiret, le RN a dû une nouvelle fois aller piocher des candidats dans d'autres départements : le Loir-et-Cher pour Mathilde Paris et son compagnon Hubert de Pirey (la première est conseillère municipale à Blois, le second l'a été de 2017 à 2020, mais le couple affirme déménager bientôt sur le Loiret), les Hauts-de-Seine pour Adrien Nussac (candidat à Colombes en 2015), l'Essonne pour François-Valbert Hélie (conseiller municipal à Etrechy), sans oublier l'Eure-et-Loir où vit toujours Cyril Hemardinquer lui-même. Autres spécificités récurrentes du RN aux départementales dans le Loiret : le poids des retraités - ils représentent un tiers des candidats - et les liens familiaux entre certains candidats (outre le couple Mathilde Paris et Hubert de Pirey, Roland et Agathe Essiane N'Ko'o sont mariés).

La liste des candidats :