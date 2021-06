Départementales 2021 : le "tourisme quatre saisons" au coeur des propositions des six candidats

Le tourisme quatre saisons. Voilà une formule qui revient très souvent dans les programmes des six candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin dans les Pyrénées-Orientales. L'an dernier, année très particulière, le bilan en la matière n'a pas été si catastrophique que ça. 12,5 millions de nuitées ont été réservées en juillet et en août, soit "seulement" 8% de moins qu'en 2019. Seul problème : les touristes se concentrent toujours plus sur la côte Vermeille et la métropole de Perpignan. Les candidats veulent donc tous diversifier l'activité touristique des Pyrénées-Orientales.

Le littoral attire déjà beaucoup, c'est donc au tour de l'arrière-pays d'être sous le feu des projecteurs. Dans ce sens, la majorité socialiste et la liste de la droite et du centre proposent de créer une agence de promotion du territoire, avec par exemple des packs thématiques pour faire connaitre les vallées. Mais ce sont des slogans vides de sens pour La France insoumise, qui déplore la précarité amenée par le tourisme de masse. Les emplois saisonniers doivent devenir des emplois toute l'année selon la tête de liste Francis Daspe.

Réaménager le Palais des rois de Majorque

La liste "Le Pays catalan, c'est vous !" va même plus loin. La tête de liste Jordi Vera propose de créer une marque propre au département. Et puis certains lieux posent question dans cette campagne. C'est le cas du Palais des rois de Majorque, à Perpignan, par exemple. Il faut le faire revivre, demande le Rassemblement national, en y organisant plus d'expositions et de concerts.

De leur côté, les écologistes, tout comme la droite et le centre demandent la réouverture d'un autre site emblématique du département : les Gorges de la fou, dans le Vallespir, fermées depuis un éboulement en 2018.