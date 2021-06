Départementales 2021 : les points noirs des petites routes de montagne dans le viseur des candidats

Les chaussées trop étroites à flanc de montagne, celles abîmées par le temps et devenues dangereuses... Tous ces points noirs doivent être analysés et surtout réparés, un par un. C'est ce que disent de concert la droite et le centre, la France insoumise, la liste catalaniste "Le Pays catalan, c'est vous" et celle du Rassemblement national dans leur programme pour les élections départementales, dont le premier tour a lieu le dimanche 20 juin. Les routes, un enjeu majeur de ce scrutin, alors que le département gère plus de 2 150 kilomètres de voirie.

Le RN propose de s'attaquer en priorité aux routes les plus accidentogènes mais dans le lot, il ne faut oublier la métropole de Perpignan. Alain Cavalière se fixe comme objectif d'entretenir les bords de route et de donner une image de marque du département. La droite et le centre insistent surtout sur le contournement de la rocade.

Revêtement à base de résine de pin

La liste menée par Jean Sol propose aussi d'expérimenter un tout nouveau type de revêtement dans les Pyrénées-Orientales : une route verte, 100% végétale et écologique. Le même genre de proposition est aussi formulé par les écolos, qui vont plus loin en proposant un revêtement à base de mélange de bitume et de gravier, avec de l'eau et de la résine de pin.

La majorité sortante, elle, tout comme la France insoumise, veut plutôt se concentrer sur le développement des pistes cyclables.