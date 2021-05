Départementales 2021 dans le Loiret : le socialiste Christophe Chaillou sera bien de nouveau candidat

Il aura entretenu le doute jusqu'au bout : Christophe Chaillou a finalement décidé de se représenter aux élections départementales dans le Loiret, dans le canton de St Jean-de-la-Ruelle qu'il détient depuis 2001. En cas de réélection, l'élu socialiste âgé de 56 ans cumulera ce mandat avec ses fonctions de maire de St Jean-de-la-Ruelle et surtout de président d'Orléans métropole.

Conseiller départemental depuis 20 ans

En juillet 2020, Christophe Chaillou est en effet devenu président d'Orléans métropole, à la faveur d'un accord passé avec le maire LR d'Orléans, Serge Grouard. On pouvait penser qu'une telle présidence était si chronophage qu'elle inciterait l'élu stéoruellan à renoncer à son siège au Département du Loiret : il n'en est rien. "Je ne souhaite pas m'exprimer à ce stade, je le ferai dans les prochains jours", commente-t-il.

Il faut dire que Christophe Chaillou et le conseil départemental du Loiret, c'est déjà une vieille histoire : il a été élu pour la première fois sur le canton de St Jean-de-la-Ruelle en 2001, puis réélu en 2008 dès le premier tour, et de nouveau réélu en 2015 mais en binôme avec Hélène Lorme (adjointe aux sports à Ingré), après le redécoupage du canton qui intègre désormais, outre la ville de St Jean-de-la-Ruelle, les communes d'Ingré et de La Chapelle-St-Mesmin.

L'un des 3 cantons détenus par la gauche

Il faut dire aussi que ce canton fait partie des 3 cantons actuellement détenus par la gauche (sur les 21 cantons du Loiret), et que la gauche n'avait sans doute pas intérêt à se priver d'une personnalité aussi implantée localement. Le duo Christophe Chaillou / Hélène Lorme briguera donc un nouveau mandat. Il aura notamment face à lui le binôme Guillem Leroux / Kadejat Dahou , soutenu par les Républicains : le premier est conseiller municipal d'opposition à Ingré, la seconde est une ancienne adjointe à l'Environnement de... Christophe Chaillou, avec qui elle s'est brouillée lors de la mandature municipale 2014-2020.