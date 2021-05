Départementales 2021 Loiret : LREM n'investit officiellement des candidats que dans 4 cantons

Pour les élections départementales des 20 et 27 juin, on ne trouvera que 4 binômes ayant le soutien officiel de la République en Marche (LREM). 4 candidatures, alors que le Loiret compte 21 cantons : cela peut paraître étonnamment faible, pour le parti présidentiel.

Les régionales, plutôt que les départementales

"C'est un point de départ, commente Jihan Chelly, la référente départementale de LREM, l'implantation locale ne peut pas se faire du jour au lendemain mais se construit élections après élections. Nous n'existions pas en 2015, date du précédent scrutin ! Et nous préférons nous concentrer sur des candidatures solides et permanentes, plutôt que d'avoir des candidats partout qui n'ont aucun enracinement local, comme le fait le Rassemblement National."

Ainsi Claire Fradot, candidate sur le canton d'Orléans 1 (Carmes-Madeleine), explique qu'elle voulait précisément se positionner sur le scrutin départemental : "C'est un vrai choix par rapport à la compétence sociale du Département. Je ne suis pas candidate pour faire de la figuration mais pour porter des propositions concrètes, sur l'accompagnement du RSA, le handicap." Quant à l'étiquette macroniste, elle l'assume : "Les valeurs pour lesquelles je suis rentrée à la République en Marche sont toujours les mêmes - le pragmatisme, l'Europe, le renouveau, changer les têtes et les pratiques, c'est ce pourquoi je me bats."

Reste que la majorité présidentielle a visiblement préféré privilégier les élections régionales, davantage médiatisées et au contenu plus politique. De manière significative, Jihan Chelly, mais aussi les députés Stéphanie Rist (LREM) et Richard Ramos (Modem) ont choisi de figurer sur la liste de Marc Fesneau au scrutin régional, plutôt que de se présenter aux élections départementales...

4 binômes et en fait un peu plus...

Dans le détail, 3 binômes partiront sous la bannière "Alliance des Centres", avec le soutien de LREM, du Modem, mais aussi d'Agir et de Territoires de Progrès (parti créé par d'anciens membres du PS et qui soutient Emmanuel Macron) :

Orléans 1 (Carmes-Madeleine) : Claire Fradot et Mathieu Legrand

Orléans 2 (St Marceau) : Kathia Devouge et Marc Costys

La Ferté St Aubin : Amal Sayah-Henrion et Nicolas Bertrand (conseiller municipal de Ligny-le-Ribault)

S'y ajoute un binôme soutenu à la fois par LREM et la majorité départementale (centre et droite) qui gère le Loiret : Kadejat Dahou et Guillem Leroux sur le canton de St Jean-de-la-Ruelle. "Certains élus de la majorité départementale ne nous dérangent pas, fait d'ailleurs observer Jihan Chelly. Je considère ainsi que Marc Gaudet, l'actuel président, est un homme modéré et centriste ; mais ce n'est pas le cas de Marianne Dubois, députée LR, candidate en binôme avec lui, et qui est très éloignée de nos valeurs." D'autres candidats n'ont pas voulu de l'investiture LREM mais sont proches du parti présidentiel : c'est le cas de Fabienne Leproux sur le canton de Fleury-les-Aubrais et de Stéphanie Anton sur le canton Orléans-4 (Argonne-Bourgogne).

Au final, la présence de LREM à ce scrutin départemental est donc très urbaine (le canton de la Ferté St Aubin inclut le quartier de la Source à Orléans) ; on peut même y voir un prolongement de l'élection municipale d'Orléans de juin 2020 puisque 3 des candidats investis aux départementales participaient à la liste d'Olivier Carré (Claire Fradot, Marc Costys et Amal Sayah).