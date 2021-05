Départementales 2021 : "Nous pouvons gagner quelques cantons" Alexis Jolly, responsable du RN en Isère

Le Rassemblement National affiche ses ambitions pour le scrutin départementale de juin. Il a des candidats partout et entend bien "peser partout" et gagner quelques-uns des cantons en jeu.

Le Rassemblement National sera bien présent partout, dans tous les cantons isérois, pour les départementales des 20 et 27 juin prochain. Son responsable dans le département, Alexis Jolly, invité de France Bleu Isère ce jeudi matin, le confirme. Il affiche également ses ambitions.

Des cantons "gagnables" en Nord-Isère ?

Le RN entend bien jouer un rôle prépondérant dans ce scrutin. "Notre mouvement va peser partout", dit Alexis Jolly, qui pense pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire "notamment dans le Nord-Isère, je pense à Morestel, La Tour-du-Pin, pourquoi pas Charvieu..." et en Sud-Isère "à Saint-Martin-d'Hères et à Echirolles". "Nous proposons du renouveau, explique Alexis Jolly, avec beaucoup de jeunes. Je crois que la moitié de nos candidats ont moins de 35 ans [...] Il y a vraiment une énorme dynamique, un renouveau, un renouvellement de compétence et je suis très fier du travail que nous avons tous accomplis ces derniers mois".

Le cas Charvieu-Chavagneux

Sur le canton de Charvieu-Chavagneux le Rassemblement National - qui avait soutenu aux législatives le maire et conseiller départemental sortant Gérard Dezempte - lance finalement un duo composé de Guillaume Dos Santos et de Lydie Dumont. Le sortant, lui, repart en campagne avec Annick Merle à ses côtés. "Nous lui avons fait la proposition (d'une candidature RN), il n'a pas donné suite, voilà, et notre mission c'était de présenter des candidats partout...". Pour Alexis Jolly Gérard Dezempte veut "probablement" rester dans la majorité sortante de Jean-Pierre Barbier, "il faudra lui demander".

Alexis Jolly, responsable départemental contesté ?

Au cours de cette interview Alexis Jolly a également été interrogé sur l'épisode interne au RN38, révélé récemment par le Dauphiné Libéré dans un article intitulé "Vent de fronde au Rassemblement national 38 : huit cadres démissionnent". Des personnalités du parti dans le département expliquent prendre du recul par rapport à un responsable départemental manquant "de maturité", qui aurait une "ambition débordante" et prendrait des décisions "à la soviétique".

"Le Rassemblement National de l'Isère se porte très bien, répond Alexis Jolly, en témoigne ces 29 cantons pourvus. On aurait pu me critiquer effectivement si ce n'avait pas été le cas mais là toutes les missions je les aient accomplies". Ce ne serait, selon le responsable du RN en Isère, qu'une histoire de personnes. "Je ne vais pas m'étaler sur les problèmes internes du Rassemblement National. Tout se passe bien et vous verrez que nous ferons de bons scores et que le mouvement comptera dans les prochaines années. Moi je pense déjà aux prochaines élections municipales et je vous donne rendez-vous dans les prochaines années".

D'ici fin juin, Alexis Jolly va déjà mener campagne pour les départementales sur le canton d'Echirolles, en binôme avec Chloé Bailly. Il aurait aussi aimé mener les troupes pour le scrutin régional en Auvergne-Rhône-Alpes mais il s'incline, dit-il, devant le choix de Marine Le Pen de lancer Andréa Kotarac (ex-élu régional du Parti de Gauche et de la France Insoumise) en tête de liste.