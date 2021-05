Départementales 2021 : qui sont les candidats dans l'Indre ?

Dans l'Indre, la préfecture a officialisé ce lundi la liste complète de ses candidats dans les 13 cantons. Découvrez qui sont les candidats dans le département.

*Les sigles des partis et alliances politiques : COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UDI : Union de la droite et des indépendants - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Canton d'Ardentes

Mme CHAPUIS Mélanie et M. ROUALDES Jean-Michel (UGE) - Remplaçants : AUCHE Valérie - GLOMOT Pascal

M. CARANTON Gilles et Mme FORTUIT Nolwenn (DVD) - Remplaçants : GUIGNAT Dominique - BAVOUZET Pascale

M. BERTHOMIERS Philippe et Mme TAUREAU Sylvie (RN) - Remplaçants : LAGAUTRIERE Jean-Luc - AUFRÈRES Chantal

Canton d'Agenton-sur-Creuse

M. AVISSEAU François et Mme MOISAN-LEFEBVRE Anne-Claude (UGE) - Remplaçants : LABBÉ Jean-Luc - CAMUS Marie-Pierre

M. BOSSARD Alain et Mme ROLLAND Laurence (DVD) - Remplaçants : CHAMBEAU Pascal - TILLY Mireille

M. BERGERON Francis et Mme PARMENTIER Isabelle (RN) - Remplaçants : LANYI François - LEWASZEWSKI Chrystel

Canton du Blanc

M. BLONDEAU Gérard et Mme CORBEAU Nathalie (DVD) - Remplaçants : BORGEAIS Christian - BONDOUX Christel

M. MOREAU Laurent et Mme PERCHEZ Sylvie (UGE) - Remplaçants : COULON Jean-François - VIDY Katell

CANTALUPI Jean-Pierre et Mme KONIECZNY Fabienne (RN) - Remplaçants : PETIT Jean-Roger - BEAUJARD Magdalena

Canton de Buzançais

M. MESNARD Maximilien et Mme PORCHER Coralie (FI) - Remplaçants : BLÉRON-PONROY Gabriel - WURBEL Sarah

M. WUNSCH Jean-Marc et Mme ZINDSTEIN Huguette (RN) - Remplaçants : GROULET Bruno - TALBOT Jeanne

M. BLANCHET Régis et Mme MERIAUDEAU Frédérique (DVC) - Remplaçants : ELBAZ Xavier - AVIGNON Françoise

Canton de Châteauroux 1

M. LÉAUMENT Antoine et Mme NICOLAS-RABOTTIN Brigitte (UG) - Remplaçants : JOYEUX Laurent - FAURE Danielle

M. FLEURET Marc et Mme PETIPEZ Florence (UD) - Remplaçants : CHALMAIN Eric - BIENVENUT Marie-José

Mme ASSELIN Jacqueline et M. PERTIN Daniel (RN) - Remplaçants : CLAVIER Anaïs - LESFLEURS Joël

Canton de Châteauroux 2

Mme DESCHAMPS Marie-Chantal et M. LANYI Dominique (RN) - Remplaçants : BRINDLE Ilda - HUGUET Patrick

Mme DEJOUX Claudine et M. FONTY Hugues (UG) - Remplaçants : LEMAIGRE Sophie - TRIPON Raphaël

M. HUGON Jean-Yves et Mme JBARA-SOUNNI Imane (DVD) - Remplaçants : ZECCHI Stéphane - DAGUET Christine

Canton de Châteauroux 3

Mme BEFFARA-MARTIN Muriel et M. TILLIE Raphaël (ECO) - Remplaçants : GONZALEZ Eloïse - AUGER Jean-Baptiste

M. AVÉROUS Gil et Mme MONJOINT Chantal (LR) - Remplaçants : IMBERT Tony - GALOPPIN Stéphanie

M. BONAVENTURE Rémy et Mme WUNSCH Mylène (RN) - Remplaçants : ROGER Damien - BEAULIEU Marine

Canton d'Issoudun

M. DULION Sébastien et Mme ROPARS Claire (RN) - Remplaçants : BONNISSEAU Frédéric- COTTÉ Chantal

M. GUIET Daniel et Mme RIES Fanny (SOC) - Remplaçants : HERVOUET Éric - VITTE Carole

Mme BARBIER Lucie et M. BOUGAULT Michel (DVG) - Remplaçants : CHEZE Marie Des Neiges - GOURIER Stéphane

M. BONNIN Régis et Mme METZ Sandrine (DVD) - Remplaçants : VERGER Nicolas - GROSBOT Christelle

Canton de La Châtre

M. ROUVE Pierre et Mme SALLANDRE Danielle (UG) - Remplaçants : JARREAU Daniel - VERMOT-FEVRE Clémence

M. FALLET Didier et Mme MARCOU Marie-Laure (RN) - Remplaçants : CHAUSSÉ Alain - LATY Eva

M. DAUGERON François et Mme SELLERON Michèle (DVD) - Remplaçants : JUDALET Patrick - LIMBERT-AUGEREAU Amandine

Canton de Levroux

Mme CLOUX Marie-Pierre et M. COMPAIN Yanick (DVG) - Remplaçants : PAIN Sandrine - CARVALHO José

Mme BELLUROT Nadine et M. METIVIER Philippe (DVD) - Remplaçants : DELAGE Nadine - ROUSSEAU-JOUHENNET Alexis

M. CISSÉ Didier et Mme VARIN Brigitte (RN) - Remplaçants : BRUYER Jean-Marie- YVERNAULT Isabelle

Canton de Neuvy-Saint-Sépulcre

Mme DE BUTTET Marie et M. LEDUC Jean-Claude (RN) - Remplaçants : CAUMON Marie - AUFRÈRES Jean-Pierre

Mme DÉMOLLES Aline et M. VIARD Dominique (UGE) - Remplaçants : PANIS Solange - CALAME Daniel

Mme FONTAINE Virginie et M. ROBERT Christian (DVD) - Remplaçants : PLISSON Catherine - BRÉ Laurent

Canton de Saint-Gaultier

Mme GARCIA Yvonne et M. PETIT Laurent (RN) - Remplaçants : BRIANT Sophie - PÉRÉ Jacques

Mme BODIN Carole et M. GOURLAY Philippe (UCG) - Remplaçants : GARCIA Martine - DARNAULT Joël

Mme LACOU Lydie et M. MAYAUD Gérard (UDI) - Remplaçants : CISIOLA Coralie - DUVERGNE Didier

M. BARRÉ Damien et Mme LEROY Claire (UG) - Remplaçants : CHATTON Thomas - BRÉTECHER Eliane

Canton de Valençay