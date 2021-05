Départementales 2021 : qui sont les candidats dans le Cher

Le premier et le second tour des élections départementales se tiendront le 20 et le 27 juin.

Alors que le premier tour des élections départementales se tiendra le 20 juin prochain, avant le deuxième le 27 juin, la préfecture du Cher a rendu public ce lundi les candidatures pour les 19 cantons du département. Découvrez les candidats.

*Les sigles des partis et alliances politiques : COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UDI : Union de la droite et des indépendants - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Aubigny-sur-Nère

Mme CASSIER Anne et M. DALLOIS David (UCD) – Remplaçants : CASSARD Marie-Pierre et ADAM Xavier

Aubigny-sur-Nère M. BUSSCHAERT Alain et Mme JANVIER Myriam (RN) – Remplaçants : PEZARD Gilles et MERLIN Sylvie

Avord

Mme CHAPEAU Christine et M. MÉREAU Pascal (UG) – Remplaçants : JAMET Christine et POLICARD Philippe

Mme DE CHOULOT Bénédicte et M. GROSJEAN Pierre (DVD) – Remplaçants : MOUTIER Justine et LE CAM Olivier

Mme APRICENA Julie et M. DUCOUT Roland (RN) – Remplaçants : COUEILLE Diane et CHOFFEY Philippe

Bourges-1

M. GALUT Yann et Mme ROBINSON Sakina (UG) – Remplaçants : CRÉPIN Guillaume et SOULAT Frédérique

Mme CLAUSSE Anne-Lucie et M. GITTON Philippe (UCD) – Remplaçants : VANNIEUWENHUYZE Sophie et DELRIEU Pierre-Marie

Bourges-2

M. GOBIN Jean-Jacques et Mme PENLOUP Alix (UCD) – Remplaçants : DIAS Jean Davy et CHEDIN Christine

Mme DUFRESNE Gwendoline et M. RESMOND Alexandre (RN) – Remplaçants : JAMBOT Emilie et BEGHIN Edouard

Mme FÉLIX Irène et M. METTRE Renaud DVG) – Remplaçants : MADROLLES Céline et TROUVÉ Tanguy

Bourges-3

Mme MALROUX Corine et M. MERCIER Philippe (UCD) – Remplaçants : FALLEUR Pascale et CHÉBILI Hassen

Bourges-3 Mme BEN AHMED Zéhira et M. LEFELLE Hugo (SOC) – Remplaçants : CLAVIER Dominique et SAMIERI Guy

Bourges-4

Mme FENOLL Véronique et M. FLEURY Jacques (LR) – Remplaçants : TROUILLOT Murielle et LASNIER Lylian

Mme CHICOT Martine et M. DEDET Pierre (UG) – Remplaçants : BOURGOIN Fabienne et LUBERNE Alexis

Chârost

Mme FERRON Julie et M. NOBLE Bruno (UG) – Remplaçants : FABRE Louisa et PIAT Yannick

Mme COMPAIN BERNACHOT Emilie et M. COSTE Ludo (ECO) – Remplaçants : MENGUY Catherine et BOUCHER Alexandre

M. CHARRETTE Philippe et Mme CIRRE Marie-Line (UD) – Remplaçants : GONTHIER Gilles et ROBERT Marinette

Châteaumeillant

M. BUSSENET Daniel et Mme GOIX Claudine (COM) – Remplaçants : STAATH Jacques et ROGUET Claudine

Mme LE CREURER Estelle et M. LE MINTIER Erwan (RN) – Remplaçants : CHÉRON Mauricette et PFISTER Jean-Louis

Mme BROSSAT Marilyne et M. SIROT Arnaud (UD) – Remplaçants : PINEL-MAUGUIN Danielle et COURZADET Patrick

M. FOURRE Daniel et Mme PERROT DUBREUIL Bernadette (UCD) – Remplaçants : BRAHITI Jean-Luc et ANDANSON Elisabeth

Mme BREUZÉ Corinne et M. CHERY Christophe (DVD) – Remplaçants : FÉRY Corinne et MANSSENS Alain

Dun-sur-Auron

M. DESNOS Edouard et Mme DUCORNEY Nathalie (RN) – Remplaçants : ZALA Jean-Jacques et JOFFARD Pauline

M. BRUGÈRE Didier et Mme RICHER Marie-Pierre (DVD) – Remplaçants : CHARRIER Laurent et COMBAT Deborah

La Guerche-sur-l'Aubois

Mme COURIVAUD Bernadette et M. MÉCHIN Serge (SOC) – Remplaçants : PRUVOST Maryse et PORIKIAN Thierry

M. DUFRESNE Christophe et Mme LEPÈRE Annick (RN) – Remplaçants : OLIVARES VILLEGAT José et ESPIRE Ludivine

M. HURABIELLE Olivier et Mme MATHIAUD Sylvie (DVD) – Remplaçants : DESMARE Christian et BÉZÉ Christelle

Mehun-sur-Yèvre

Mme DALLOIS Julie et M. LACROIX Daniel (COM) – Remplaçants : GRENIER-RIGNOUX Laure et CHÊNE Laurent

Mme BISIAUX Annick et M. GOSSEAUME Maurice (RN) – Remplaçants : COPPIN Marie-Claire et TALBOT Alexandre

Mme BERTRAND Sophie et M. GATTEFIN Christian (UD) – Remplaçants : GOIN-DEMAY Bernadette et JUBERT Pierre-François

Saint-Amand-Montrond

M. LARDUINAT Dominique et Mme MIOCHE Laurence (UGE) – Remplaçants : NOIRET Gilles et MATHELY Muriel

Mme DULUC Clarisse et M. RIOTTE Emmanuel (UCD) – Remplaçants : BERRUET Colette et KERVRAN Loïc

Mme APRICENA Céline et M. DENIAU Louis (RN) – Remplaçants : CHAUVEAU Catherine et GERMAN Nicolas

Saint-Doulchard

Mme COMMEAU Marianne et M. TELLIEZ Dominique (UCD) – Remplaçants : SISOUNTHONE Anne et GONTERO Jean-Charles

M. BOUDET Richard et Mme REBOTTARO Catherine (DVD) – Remplaçants : BONNEVILLE Jean-Pierre et DOS SANTOS Sophie

M. BEUCHON Yvon et Mme SAYAG Magali (DVG) – Remplaçants : GAUTHIER Maxime et ROMAGNÉ Nathalie

Saint-Germain-du-Puy

Mme BAUDOUIN Marie-Christine et M. CLAVIER Gérard (UG) – Remplaçants : FOURNIER Marie-Hélène et BLASCO Manuel

Mme DE BENGY-PUYVALLEE Ghislaine et M. DRUNAT Christophe (DVD) – Remplaçants : MESTRE Nathalie et LAUNAY Aurélien

M. COUEILLE Jean-René et Mme PFISTER Véronique (RN) – Remplaçants : LE NENAN François et MITTERRAND Carine

Saint-Martin-d'Auxigny

M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Béatrice (UCD) – Remplaçants : BULTEAU Philippe et JAULIN Marie-Charlotte

Mme LE CREURER Johanna et M. MALARDE Adrien (RN) – Remplaçants : BOULET Edmonde et JACQUET Bertrand

Mme CHAUVEAU Joëlle et M. CROTTÉ Joël (COM) – Remplaçants : DUNAND Catherine et DE MARTIMPREY Philippe

Sancerre

Mme ALLART Marie-Pierre et M. SWYNGHEDAUWE Jimmy (RN) – Remplaçants : AVON Danielle et FANGIER Nicolas

M. BAGOT Patrick et Mme CHESTIER Sophie (DVD) – Remplaçants : FLEURIET Antoine et VERON Carine

Mme MARQ Pascale et M. VAN DER PUTTEN Bruno (DIV) – Remplaçants : LAUVERJAT Karine et FAUROUX Laurent

Trouy

Mme BENARD Michèle et M. LECLANCHÉ Steven (RN) – Remplaçants : COUALLIER Laurence et LÉRY Daniel

M. MARÉCHAL Bruno et Mme PETIT Marie-Thérèse (UCG) – Remplaçants : BELLENGER Marc et MONTAGNÉ Danièle

M. BARNIER Patrick et Mme PIERRE Florence (UDI) – Remplaçants : COMBAUD Gilles et IMBERT Nathalie

Vierzon-1

Mme CHAUVET Mélanie et M. MICHOUX Franck (COM) – Remplaçants : HOVASSE-PRÉLY Elisabeth et DRIF Toufik

Mme CHANGEUX Cécile et M. GODARD Yann (DVD) – Remplaçants : OUZET Isabelle et PERRINET Aurélien

M. DEMIK Farid et Mme JOFFRE Valérie (ECO) – Remplaçants : MASSICARD Gérard et SPATARO-DURAND Christine

M. BOURDIN Bruno et Mme MOINDROT Fabienne (RN) – Remplaçants : COPPIN Jean-Marie et GENSE Magalie

Vierzon-2