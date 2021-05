Départementales 2021 : qui sont les candidats dans le Loiret ?

Le premier et le second tour des élections départementales se tiendront le 20 et le 27 juin.

Alors que le premier tour des élections départementales se tiendra le 20 juin prochain, avant le deuxième le 27 juin, la préfecture du Loiret a rendu public ce lundi les candidatures pour les 21 cantons du département. Découvrez les candidats.

*Les sigles des partis et alliances politiques : COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UDI : Union de la droite et des indépendants - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Beaugency

Mme LEQUEN Patricia et M. PETIT Roger (RN) – Remplaçants : GAUTHEY Agnès et VARRAUX Paul

M. MESAS Jacques et Mme RAVELEAU Ludivine (majorité départementale) – Remplaçants : BILLIOT Gilles et BENIER Anita

M. JOUIN Olivier et Mme THOUVENIN Marie-Christine (DVG) – Remplaçants : PAILLET Ludovic et GROSJEAN Aurélie

Châlette-sur-Loing

M. FAURE Cyril et Mme MASTYKARZ Catherine (DVD) – Remplaçants : GUEDJ Patrick et PERIERS Michèle

Mme BOISGERAULT Nadine et M. DUBOIS Jérémy (RN) – Remplaçants : CHICHE Josette et LENARTOWICZ Éric

M. DEMAUMONT Franck et Mme PLICHON Stéphanie (UG) – Remplaçants : SDIRI Imad et CAYOUX Mine

M. BOUQUET Christophe et Mme LOISEAU Farah (DVD) – Remplaçants : CHERON Denis et BIRONNEAU Catherine

Châteauneuf-sur-Loire

M. HUBERT David et Mme MOULIN Mathilde (COM) – Remplaçants : LEDUC Christian et GROSSIN Delphine

Mme GALZIN Florence et M. VACHER Philippe (majorité départementale) – Remplaçants : DE COURCY Odile et BOURILLON Christophe

M. COLIS Thierry et Mme DESCHAMPS Karen (ECO) – Remplaçants : CORJON Fabien et DE AZEVEDO Pilar

Mme LECLERC Mary et M. TEMPLIER Jean-Pierre (RN) – Remplaçants : GUSSÈ Évelyne et GAUTHEY Jean-Michel

Courtenay

Mme MELZASSARD Corinne et M. NÉRAUD Frédéric (majorité départementale) – Remplaçants : LUCAS Nathalie et HAMON Stéphane

M. HEMARDINQUER Cyril et Mme VERVEUR Aurélie (RN) – Remplaçants : FOUCOU Gabriel et VAISSON Carole

Mme LAHBIB Dominique et M. SELINGANT Fabrice (COM) – Remplaçants : CAUSSE Françoise et CARDE Jean-Claude

M. LALIK Philippe et Mme VALQUE Cécile (ECO) – Remplaçants : JOLIVET Thierry et RIGAULT Muriel

La Ferté-Saint-Aubin

M. BERTRAND Nicolas et Mme SAYAH-HENRION Amal (UC) – Remplaçants : REYMOND Jean-Edouard et LESSA OKOUYI OKOUYI Lune Charnelle

M. DUPUIS Emmanuel et Mme HUBERT Cécile (DVG) – Remplaçants : AMRATE Abderrahmane et BERTRAND-URBANIAK Marylene

Mme CHAPPE Annie et M. MUGUET Gérard (RN) – Remplaçants : VERVEUR Yvette et FEYFANT Emmanuel

M. BRAUX Christian et Mme GABORIT Anne (majorité départementale) – Remplaçants : DELHOMME Thierry et RASTOUL Isabelle

Fleury-les-Aubrais

M. DOMINGUES Anthony et Mme DONNAT Marie-Claude (majorité départementale) – Remplaçants : VENTOLINI Giorgio et DINIZ SALGADO Sandra

M. LEGUET Thierry et Mme LEPROUX Fabienne (DVD) – Remplaçants : PÉPION Aymeric et TRIAU-BETARE Bertille

M. AUGER Pascal et Mme GAY Angélique (RN) – Remplaçants : ROSSIGNOL Gabriel et GRESPIER Jeanne

Mme GAUTHIER Blandine et M. KUZBYT Stéphane (DVG) – Remplaçants : GARANCHON Mélanie et LEBEAU Alain

M. DE FREITAS Pierre et Mme SAADA Betty (EXG) – Remplaçants : THEURIOT Pierre et BOSSON Bénédicte

M. RAVANEL Christian et Mme SPEISSER Isabelle (ECO) – Remplaçants : GOIX Pascal Jean-Marie et QUESNIAUX Valérie

M. CHAPUIS Grégoire et Mme COURROY Marie-Agnès (DVG) – Remplaçants : DESLANDES Roger et PIVERT Evelyne

Gien

M. LECOQ Philippe et Mme PARIS Mathilde (RN) – Remplaçants : BALASSI Serge et MORIN Brigitte

M. CAMMAL Francis et Mme DENIZOT Aude (DVC) – Remplaçants : GIRAULT Jacques et CORCELLE Nadège

Mme HOUDOU Marie-Line et M. LE DEM Philippe (ECO) – Remplaçants : FUMÉ Catherine et BESLI Mehmet-Ali

M. LECHAUVE Michel et Mme QUAIX Nadine (DVD) – Remplaçants : RAT Emmanuel et PERRON Véronique

Lorris

M. GASNIER Hubert et Mme HOURNON Eliane (DVG) – Remplaçants : GODEAU Denis et SOUDAT Nicole

M. DE PIREY Hubert et Mme LAMIABLE Emilia (RN) – Remplaçants : RENAUX Tom et POTHAIN Jeanne

Mme BEAUDOIN Marie-Laure et M. GRANDPIERRE Alain (DVD) – Remplaçants : MARTIN Valérie et JOBET Yohan

Le Malesherbois

M. JOBY Michel et Mme PONSON-LIGER Francine (DVG) – Remplaçants : MOISY Bernard et SIMON Catherine

M. GAURAT Hervé et Mme PELHATE Sophie (majorité départementale) – Remplaçants : BARJONET Thierry et HERBLOT Marie-Claude

M. MANENT Valentin et Mme PANTALEON Blandine (RN) – Remplaçants : DABOUT Jean-Luc et LECOQ Maggy

Meung-sur-Loire

M. BRACQUEMOND Thierry et Mme MARTIN Pauline (majorité départementale) – Remplaçants : VOISIN Patrice et MANCHEC Elisabeth

M. FUCHE Quentin et Mme SAUGER Flavie (RN) – Remplaçants : GOSSET Jean-Luc et JASPART Geneviève

Mme MATTIA-TALBOT Myriam et M. SOUSA Victor (DVG) – Remplaçants : BATAILLE Muriel et RAKINI Ilyasse

Montargis

Mme DESPRÉS Nadège et M. MÉNAGÉ Thomas (RN) – Remplaçants : SANGUINETTI Dominique et MARQUIZEAUX Daniel

Mme DURY Nelly et M. LÉVY Ariel (majorité départementale) – Remplaçants : DE LAPORTE Hélène et SIMON Patrice

Mme MUSSAT ROBINEAUX Margot et M. NOTTIN Bruno (UGE) – Remplaçants : DESCHAMPS Véronique et BELABBES Christophe

Mme LEROY Eline et M. MASSON Olivier (ECO) – Remplaçants : VILLENEUVE Mathilde et GUÉLER Jean-Loup

Olivet

M. CHASSARD Philippe et Mme MASSON Martine (RN) – Remplaçants : SCHMIT Thierry et TAILLOT France

Mme LANSON Isabelle et M. SAURY Hugues (majorité départementale) – Remplaçants : ADELLE Cécile et COUSIN Thierry

Mme DUBOIS Michèle et M. MAKHLOUF Djham (UG) – Remplaçants : THOMAS Odile et BARATIN Jean-François

Orléans-1

Mme BLEY Prisca et M. LEVOUX Jean-Luc (RN) – Remplaçants : GUERREIRO Ana et DEJARDIN Bruno

M. ANTIDE Edouard et Mme LORENZI Sophie (UG) – Remplaçants : WEISS Julien et MAHÉ Bettina

M. GABELLE Jean-Pierre et Mme LABADIE Nadia (majorité départementale) – Remplaçants : VANNIER Bruno et HUARD DE VERNEUIL Delphine

M. CHAILLOU Yann et Mme ROUQUIE Sophie (DVG) – Remplaçants : SUCHER Alain et HERRAN Claude

Mme FRADOT Claire et M. LEGRAND Mathieu (DVC) – Remplaçants : MUNIER Alice et VINÇOT Jean-Michel

M. BOUDES Pierre et Mme PINCZON DU SEL Aude (ECO) – Remplaçants : MARTIN Manuel et BACHMAN Laure

Orléans-2

Mme DESMESURES Nicole et M. KARAGOZ Schahin (DVG) – Remplaçants : CHAUVIN Elise et HUBERT Marc

M. AACHBOUN Abdelrachid et Mme BENMOHAMED Aziza (DIV) – Remplaçants : BAJJOUJ Khalid et BAJJOUJ Dounia

M. RAIMBOURG Hugues et Mme TELLIER Christine (ECO) – Remplaçants : VIOLAND Lucas et SERGENT Agnès

M. COSTYS Marc et Mme DEVOUGE Kathia (DVC) – Remplaçants : BERNARD Yoenn et PILON Marie-France

Mme DEPAGNE Dominique et M. SIWKO Michel (RN) – Remplaçants : BONACCORSI Anne-Gaëlle et GODEBIN Thomas

M. IMBAULT Jean-Paul et Mme KERRIEN Nathalie (majorité départementale) – Remplaçants : RENAULT Thomas et MARCHAND Virginie

Orléans-3

Mme BARRUEL Béatrice et M. TOUCHARD Alain (majorité départementale) – Remplaçants : DABAUVALLE Sandrine et LHOMME Laurent

Mme CHOMIKI Irène et M. CLOZIER Jean (ECO) – Remplaçants : JULO-BOUFFIER Annick et PIGNEDE Pierre

Mme CHARPENTIER Marie et M. NUSSAC Adrien (RN) – Remplaçants : LEVOUX Noële et MASSOUD Saïd

M. GALLOIS Mathieu et Mme TRIPET Dominique (COM) – Remplaçants : LANGER Patrick et FABRE Julie

Orléans-4

M. FOURNIER Sébastien et Mme FRANÇOIS Mireille (RN) – Remplaçants : BURNEAU Hervé et IENNÉ Nathalie

Mme ANTON Stéphanie et M. HERNOUNE Tej (DVC) – Remplaçants : ARSAC Martine et NOUMI KOMGUEM Valmy

M. FREZOT Olivier et Mme SAFRI Laïla (ECO) – Remplaçants : REY Julien et LAUFENBURGER Fanny

Mme NEDJAR Anne et M. RANDRIANARISOA Flavien (UG) – Remplaçants : KRIER Isabelle et LEROUX Jérôme

Mme CARRÉ Florence et M. GEFFROY Olivier (majorité départementale) – Remplaçants : DIDIER Lalie et NION Florian

M. CHAPUIS Baptiste et Mme HARRIBEY Karine (SOC) – Remplaçants : KHEMISSI Abdelhakrim et MOREAU Solène

Pithiviers

Mme COUTEAU Murielle et M. HELIE François-Valbert (RN) – Remplaçants : DAGUERRE Cécilia et RAFFAILLAC Dominique

Mme DUBOIS Marianne et M. GAUDET Marc (majorité départementale) – Remplaçants : MIQYASS Latifa et GUERTON Christophe

Mme CALZADA Estelle et M. LE MENÉ Quentin (DVG) – Remplaçants : CHAUSSENDE Denise et LIM Olivier

Saint-Jean-de-Braye

M. ESSIANE NKO'O Roland et Mme THIBAUDAT Yolande (RN) – Remplaçants : STEFANI Jacques et BERTON Laurence

Mme BONNEVILLE Sabine et M. DOUCET Jean-François (ECO) – Remplaçants : BIANCHIN Bénédicte et GACHET Frédéric

Mme PRIGENT Karine et M. THOMAS Christian (DVD) – Remplaçants : HOUDAS Stéphanie et POINTET Thierry

Mme SLIMANI Vanessa et M. VALLIÈS Jean-Vincent (DVG) – Remplaçants : BLANC Patricia et LEFÈBVRE Jonathan

M. RENELIER Jean-Emmanuel et Mme SANCHEZ-SCHNEIDER Marie (majorité départementale) – Remplaçants : JAVOY Pascal et SWINY-DESCREUX Sophie

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Mme ESSIANE NKO'O Agathe et M. VALOGNES Grégory (RN) – Remplaçants : CHASLIN Nathalie et SPITERI Georges

Mme GROUSSIER Gisèle et M. MICHEL Charles-Henry (FI) – Remplaçants : COULOMB Marion et CONSTANT Jean-Yves

Mme DAHOU Kadéjat et M. LEROUX Guillem (majorité départementale) – Remplaçants : VIEIRA Isabel et HOUZEAU Bernard

M. GUERRÉ Guillaume et Mme MEYER Isabelle (ECO) – Remplaçants : GROUSSIER Gérard et AIGNAN Catherine

M. CHAILLOU Christophe et Mme LORME Hélène (SOC) – Remplaçants : DEVAILLY Vincent et BARTHE CHENEAU Valérie

Saint-Jean-le-Blanc

Mme PELLÉ Martine et M. TESSIER Jean-Pierre (RN) – Remplaçants : FOIGNE Mélanie et JEANNIN Clément

Mme BELLAIS Laurence et M. MALBO Gérard (majorité départementale) – Remplaçants : MONNOT Laurence et DUPUIS David

Mme BRAME Marielle et M. BRESSON Nils (COM) – Remplaçants : RELOT Alexandra et MOUAK Prosper

Sully-sur-Loire