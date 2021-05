Départementales 2021 : qui sont les candidats en Indre-et-Loire ?

Le premier et le second tour des élections départementales se tiendront le 20 et le 27 juin.

Alors que le premier tour des élections départementales se tiendra le 20 juin prochain, la préfecture d'Indre-et-Loire a validé ce lundi les candidatures déposées pour les 19 cantons du département. Découvrez les candidats.

*Les sigles des partis et alliances politiques : COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UDI : Union de la droite et des indépendants - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes - UXD : Union à l’extrême-droite.

Amboise

Mme FOUGERON Corine et M. LEFEBVRE Denis (RN) – Remplaçants : DORON Danielle et CARCHON Claude

Mme ARNOULT Marie et M. GARCONNET Jocelyn (DVD) – Remplaçants : MESLET Eloïse et LEMARIÉ Matthieu

M. CHISSON Lionel et Mme THÉLIE Aurore (ECO) – Remplaçants : FERRISSE Olivier et REZEAU Sandra

M. LEVEAU Rémi et Mme TRUET Anne (DVG) – Remplaçants : VERNE Claude et YVON-DESAIVRES Sandrine

Ballan-Miré

M. CLÉMENT Sébastien et Mme PEINOCHE Marine (DVC) – Remplaçants : BERNAT Jérôme et MONDON-DELAVOUS Evelyne

Mme MARCHAND Solenne et M. SCHWARTZ Wilfried (DVG) – Remplaçants : BODIN Fabienne et DESROSIERS Bernard

M. HÉRIN Laurent et Mme PERRET Carole (RN) – Remplaçants : LEBLANC Franck et HESLOT Aimée

Bléré

Mme COCHIN Jocelyne et M. LOUAULT Vincent (LR) – Remplaçants : MORISSET Carole et DEBAUD Pascal

M BARBIER Philippe et Mme COSNEAU Marie (UXD) – Remplaçants : GILBERT DE VAUTIBAULT Éric et BERGE Anaïs

Château-Renault

Mme MAAREK Michèle et M. MORILLON Stéphane (UG) – Remplaçants : BLANC Françoise et COSNIER Michel

Mme HÉRISSON Marie et M. TAUGOURDEAU Steven (RN) – Remplaçants : GUERRIAU Véronique et DUMAS Guy

M. ANCEAU Alain et Mme DUPUIS Brigitte (UCD) – Remplaçants : LEPRINCE Marc et LEMAIRE Catherine

Chinon

Mme GACHOT Louise et M. NIZOU Maxime (UGE) – Remplaçants : REIG Mina et AMOROS Arnault

M. BELLANGER Jean-François et Mme FOUSSARD Valérie (RN) – Remplaçants : FERNANDES Philippe et BONNEL Françoise

M. CHARTIER Franck et Mme PAVERO-RAIMOND Isabelle (DVD) – Remplaçants : LOIZON Eric et LAMBERT Christelle

Descartes

Mme FLOC' H Anne et M. VIAL David (EXD) – Remplaçants : VOISIN Domitille et GARIN Jean-Paul

Mme MERCIER Nadine et M. RÉMOND Dominique (RN) – Remplaçants : LEDAIN Odette et LAMY Bruno

DUBOIS Gérard et Mme GALLAND Geneviève (DVD) – Remplaçants : PÉRIVIER Jacky et AUDIGER-AVRIL Anaîs

Joué-lès-Tours

Mme BUREAU Nadia et M. CHETTAB Karim (UG) – Remplaçants : GALTEAU Judith et GÉRARD Francis

M. BRIAUD Marc et Mme FOURREAU Pamela (RN) – Remplaçants : BAFFOU Jean-Claude et SÉGARD Françoise

M. CABARET Martial et Mme GHERISSI Stéphanie (DVC) – Remplaçants : VILLETTE Samuel et RAGUIN Virginia

M. OSMOND Judicaël et Mme TUROT Valérie (UD) – Remplaçants : PALIN Cyril et CHALOPIN Caroline

Langeais

Mme HASCOËT Christine et M. PHILIPPON Benjamin (DVD) – Remplaçants : MATHIEUX Lucie et BETTE Thierry

Mme ROUX Françoise et M. TALMA Kenny (UG) – Remplaçants : CASIMIR Émilie et GOURON Christian

M. CARLES Jean-Marie et Mme CHAIGNEAU Martine (DVG) – Remplaçants : BARANGER Benoît et DEPOIX Patricia

Mme GRASSI Céline et M. PRADIER Pierre-François (ECO) – Remplaçants : ANDRÉ-DERVAUX Christine et SURAUD Stéphane

M. DUCAMP Louis et Mme LOUISIN Ambre (RN) – Remplaçants : HAMELIN Joël et HERVÉ Jacqueline

Loches

M. GAETE Fernando et Mme OBLIN Annie (DVG) – Remplaçants : PILLU Jean-Claude et HAGE Marie-Pierre

Mme HAULBERT Odette et M. SAUTEREAU René (UXD) – Remplaçants : BARREUX Brigitte et MERCIER Pascal

M. ALFANDARI Henri et Mme GERVÈS Valérie (LR) – Remplaçants : LOUAULT Pierre et POUIT Patricia

Montlouis-sur-Loire

Mme BÉDET Anaïs et M. BRAGOULET Jean-Claude (ECO) – Remplaçants : CHAMPIGNY Anne et GADRAT Antoine

Mme MONMARCHÉ-VOISINE Agnès et M. THIEUX Laurent (SOC) – Remplaçants : LAUNAY Michèle et CESSAC Jean-François

M. CHARLET Jean-Marc et Mme PENARD Odette (RN) – Remplaçants : SIMON Camille et SOULAT Jocelyne

Mme CHAMPIGNY Marie-Martine et M. LELOUP Jean-Bernard (UCD) – Remplaçants : BRETELLE Sophie et CARRIERE Alain

Monts

M. GRILLET Frédéric et Mme MASSICARD Flore (UGE) – Remplaçants : PETITTO Guiseppe et BRIFFAUT Mansoura

Mme GINER Sylvie et M. MICHAUD Patrick (UCD) – Remplaçants : LE BRONEC Josiane et DUPEY Frédéric

M. GUESTAULT Christophe et Mme VIGNON Dominique (UXD) – Remplaçants : TEMPS Bernard et DELETANG Corinne

Saint-Cyr-sur-Loire

M. DE OLIVEIRA Cédric et Mme JABOT Valérie (DVD) – Remplaçants : GUILLEMOT Philippe et RITOURET Odile

Mme BESQUENT Brigitte et M. VOLLET François (UG) – Remplaçants : BIHORÉ Nadine et LAFAUX Yoann

Mme LE NOUAILLE Lucie et M. LHERITIER Thierry (RN) – Remplaçants : HARCHE Valida et TAUGOURDEAU Pierre

Sainte-Maure-de-Touraine

Mme ARNAULT Nadège et M. MARTEGOUTTE Etienne (LR) – Remplaçants : BOULLIER Florence et PROUTEAU Sébastien

Mme ATZENHOFFER Danièle et M. LOZANO Joseph (RN) – Remplaçants : BARRANGER Caroline et BESSE Joseph

Mme HERVÉ Sophie et M. SOURDAIS Stéphane (UGE) – Remplaçants : BOUCHAUD Valérie et BARILLET Christian

Saint-Pierre-des-Corps

M. KHABBICH Hicham et Mme MAUGARS Élisabeth (UG) – Remplaçants : BERNARD Antoine et LIZE-BRUN Brigitte

Mme DELORE Claire et M. ETESSE Patrick (EXG) – Remplaçants : CLARKE Catherine et PAROUTAUD Jean-Michel

Mme DIDIER Anne et M. JOUBERT Jean (UXD) – Remplaçants : BROTONS Josette et CUISNIER Philippe

Mme DRAPEAU Eloïse et M. PAUMIER Jean-Gérard (LR) – Remplaçants : BOUGADBA Gania et RAYMOND Laurent

Tours-1

Mme CORDIER-ROYER Tatiana et M. RENAUD Bertrand (UG) – Remplaçants : SPIESSERT Christiane et MENDES DA SILVA Maxence

M. DATEU Xavier et Mme ZAZOUA-KHAMES Cherifa (UCD) – Remplaçants : GIRAUD Xavier et CSORE Stéphanie

Mme CHEVILLARD Cécile et M. DROINEAU Brice (LR) – Remplaçants : GUÉNAND Béatrice et VENIÈRE Cyril

M. LEVEQUE Francis et Mme SIMPERE Alice (UGE) – Remplaçants : BOUCARD Patrice et KHACHLOUF Amira

M. BUTTIER Marcel et Mme SCHILLER Claudine (RN) – Remplaçants : DEVILLIERS Guillaume et CHAFFIN Elodie

M. CONSTANCIAS Jean-Marc et Mme GERAUDIE Catherine (EXG) – Remplaçants : TREIBER Grégory et PIGALE Sylviane

M. BODIER Jean-Pierre et Mme MIMCHE Athina (REM) – Remplaçants : HAMAOUI Nakhle et NDABU LUBAKI Julia

Tours-2

M. PROTIN Jean-Guy et Mme RONDEL Claudia (RN) – Remplaçants : PEDRONO Daniel et LECONTE Jacqueline

M. LEMOINE Dominique et Mme ZULIAN Florence (UGE) – Remplaçants : VEILLOT Teddy et PASSUELO Camille

M. LAFOURCADE François et Mme VOGT Ursula (ECO) – Remplaçants : GENDRON Michel et MÉNIER Sabine

M. BOURDIN Claude et Mme FAURIE Joe (FI) – Remplaçants : CHAAR Abdelkader et SAHBI Aïcha

Mme BOULEY Chloé et M. HÉREAU Julien (UCD) – Remplaçants : CASTELLANOS Sabrina et WIRIG David

Tours-3

Mme DARNET MALAQUIN Barbara et M. LEBRETON Olivier (UD) – Remplaçants : ROLLAND-GUILLON Fabienne et DUVAL Dominique

Mme BRESSON Mélanie et M. MANZARI Iman (DVG) – Remplaçants : SEABRA Lydia et MARTIN Antoine

Mme NALLET Marie et M. NOYAU-PAQUIGNON Hugo (UXD) – Remplaçants : LEBOURG Sylvie et MORTIER Valentin

Tours-4

M. DUCAMP François et Mme VARRON Jeannine (RN) – Remplaçants : OLIVIERO Didier et CHARBONNIER Brigitte

M. GAGNAIRE Franck et Mme HAMADI Sabrina (UGE) – Remplaçants : VILAUD Romain et JASZCZUK Marie

Mme AUBIN Laurence et M. DE JORNA Bruno (EXD) – Remplaçants : DE BISSCHOP Marie et MONTIGNY Philippe

Mme BALLESTEROS Céline et M. GELFI Thomas (UCD) – Remplaçants : BRAZILIER Laurène et DELAGARDE Jean-Louis

Mme BOUTAULT Isabelle et M. SINGER David (FI) – Remplaçants : HARRAULT Karine et BAUMARD Pierre

M. GUILPAIN Loïc et Mme OUDRY Céline (REM) – Remplaçants : LANZILLOTTI Vincent et GADEAU Marika

Vouvray