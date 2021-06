Départementales : à Seignanx, EELV appelle à "ne pas voter pour le binôme communiste sortant" au second tour

Aucun élu EELV au second tour des départementales dans les Landes mais des résultats "satisfants" au premier tour dans les cinq cantons où les Verts s'étaient présentés, assure le secrétaire départemental Europe Ecologie Les Verts, Gérard Claverie. Le temps des consignes de vote pour le second tour commence et dans son canton de Seignanx, Gérard Claverie appelle ses électeurs à"ne pas voter" pour les élus sortants de l'union de gauche.

"Dans le canton de Seignanx, on appelle à ne pas voter pour le binôme communiste sortant ! Ce sont des candidats qui n'ont jamais fait montre d'un grand esprit écologiste, qui soutiennent les grands projets comme la LGV, le golf de Tosse et la vague de Castets, tout ce qui est anti-écolo ! Ils ont voté l'augmentation de la taxe foncière du département tout en criant «attention on est des défenseurs des petits porte-monnaie­­». Ce n'est pas vrai ! Donc non on n'appelle pas à voter pour des gens comme ça, c'est clair, c'est net, pour le Seignanx c'est réglé."

Gérard Claverie ajoute qu'EELV ne se reconnait pas non plus dans le binôme Divers Centre toujours en lice à Seignanx. Ailleurs dans le département, le canton Pays Tyrossais tient ce mardi 22 juin une réunion avec les élus toujours en lice pour décider d'une consigne de vote pour le second tour. Dans les trois autres cantons aucune consigne ne sera donnée.