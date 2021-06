Départementales à Villaines-la-Juhel : la candidate Christelle Auregan violemment critiquée par Daniel Lenoir

En pleine campagne pour le second tour des élections départementales, Daniel Lenoir, le maire de Villaines-la-Juhel, qui ne se représente pas, attaque son ex-binôme Christelle Auregan, sur son bilan. Olivier Richefou, le président du Département, a pris la défense de la candidate de la majorité.

Christelle Auregan, conseillère départementale sortante, et Daniel Lenoir, maire de Villaines-la-Juhel

A 3 jours du second tour des élections départementales, Daniel Lenoir, le maire de Villaines-la-Juhel, attaque avec virulence la conseillère sortante et candidate de la majorité départementale, Christelle Auregan. Deux personnalités qui ont pourtant travaillé ensemble dans le canton pendant six ans, tous deux formant le duo de la majorité départementale, mais leurs relations se sont vite dégradées.

"Non, Christelle Auregan, qui se pare de toutes les qualités, n'a pas fait ce qu'elle prétend avoir fait, elle s'est trouvée hors-jeu, aucun de ses dossiers n'avançait, elle en est la seule responsable" souligne Daniel Lenoir sur sa page Facebook. Contactée, Christelle Auregan n'a pas souhaité faire de commentaires, laissant passer le second tour pour éventuellement réagir à ces attaques.

Sur les réseaux sociaux, Olivier Richefou, le président du Département, chef de file de la majorité sortante, Diane Rouland, président de la communauté de communes du Mont des Avaloirs, et Joël Balandraud, maire d'Evron, conseiller départemental chargé du tourisme, ont pris la défense de Christelle Auregan.

Dans le canton de Villaines-la-Juhel, le binôme Auregan-Sallard sera opposé, dimanche 27 juin, au duo Geslain-Beutier, ce dernier soutenu par Daniel Lenoir.