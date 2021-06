Départementales au Pays Basque : Hendaye à gauche, et face à la frontière

La commune forme un "consorcio" avec Irun et Fontarrabie et possède une gare internationale

A Hendaye, les socialistes tiennent à leur bastion. Depuis 2008, le canton qui regroupe aussi les communes de Biriatou et Urrugne, vote socialiste. Et ça n'a pas changé avec la réforme des cantons de 2015. Il y a six ans, Chantal Kehrig-Cottençon était élue avec le maire d'Hendaye, Kotte Ecenarro qui ne repart pas. cette année Elle se présente avec un autre adjoint hendayais, Fred Tranché (PS), et elle veut recentrer les budgets du département : "la crise que nous venons de traverser nous a appris à être humbles, mais je pense qu'il est essentiel de recentrer tous les budgets sur le social et les solidarités. C'est en ça que nous sommes différents de l'exécutif en place".

Hendaye Chantal Kehrig Cottençon candidate Gauche 64 © Radio France - Bixente Vrignon

Un exécutif de la droite et du centre qui rassemble Les Républicains, l'UDI, le MoDem et LREM sous la même bannière "Forces 64". Et qui a choisi de prendre le transfrontalier comme compétence additionnelle.

Le transfrontalier en compétence supplémentaire

Bonne idée, pour la candidate socialiste, "c'est une compétence complémentaire avec l'agglomération Pays Basque (CABAB), _ça fait partie des compétences partagées qui sont peut-être difficiles à comprendre pour nos électeurs_, mais c'est nécessaire". À Hendaye, des migrants tentent de passer chaque jour, il y a eu des drames, comme celui de Yaya Karamoko un jeune Ivoirien de 28 ans, noyé dans la Bidassoa le 22 mai dernier. "Nous avons alerté avec notre groupe d'opposition "Gauche 64", sur des dossiers de mineurs non accompagnés qui peut-être n'ont pas été bien gérés", explique Chantal Kehrig-Cottençon.

Hendaye Iker Elizalde candidat EH Bai dos à la frontière hérissée de barbelés © Radio France - Bixente Vrignon

Iker Elizalde, le candidat EH Bai donne rendez-vous sur l'emblématique pont St Jacques qui unit Hendaye à Irun, qui a vu passer les émigrés de la guerre d'Espagne en 1936, et aujourd'hui, les migrants venus d'Afrique, jusqu'à sa fermeture totale à toute circulation l'an dernier. Pour lui, le département n'avait pas besoin de prendre cette compétence transfrontalière : "pour nous, le département doit se concentrer sur ses compétences obligatoires et notamment l'action sociale et la solidarité. Par exemple, il faut revaloriser et améliorer les conditions de travail de l'ensemble des personnels aidants, ça fait partie de nos propositions. Que ce soit le transfrontalier ou les autres compétences facultatives, nous défendons que, petit à petit, sur la durée du mandat, _ces compétences soient transférées à la CABAB pour mettre les bases de la future collectivité territoriale à statut particulier_", une autonomie à la Corse que revendiquent les abertzale de gauche comme Iker Elizalde et Annie Poveda.

Aux municipales, les électeurs d'Urrugne et Biriatou ont choisi des listes menées par EH Bai, qui participe aussi à la majorité municipale hendayaise, alors EH Bai se verrait bien remporter ce canton. Même si l'offre est pléthorique à gauche avec la présence aussi de Dominique Mélé et Béatrice Tariol pour le PCF.

Personne ne se revendique de droite

Mais alors qui part à droite ? Sylvie Estomba et Jean-Michel Berra n'en veulent pas et se disent sans étiquette. "C'est l'éternel problème" avance Jean-Michel Berra qui a aussi mené une liste aux municipales, "on peut travailler sur certains dossiers aussi bien avec la gauche, avec les Verts qu'avec la droite", sauf qu'il a reçu le soutien du président sortant du département, le MoDem Jean-Jacques Lasserre. "Oui c'est ce qu'il a dit. ca n'empêche pas que nous souhaitons garder notre indépendance" pointe Jean-Michel Berra. Un binôme en revanche, est prêt à capitaliser toutes les voix de droite, même les extrêmes, c'est celui du Rassemblement National avec Florence Bélicard et Bruno Méric.

Hendaye, la baie de Txingudi et la promenade de la baie © Radio France - Bixente Vrignon

Les candidats sur le canton d'Hendaye-Côte Basque-sud

Jean-Michel Berra et Sylvie Estomba (SE). Remplaçants : Jean-Pierre Zolezzi et Sandrine Beraza Labattut.

Dominique Mélé et Béatrice Tariol (PCF). Remplaçants : Olivier Darrigade et Nathalie Pasquine.

Chantal Kehrig-Cottençon et Frédéric Tranché (Gauche 64). Remplaçants : Nathalie Larralde et Stéphanie Brongniart

Iker Elizalde et Aniie Poveda (EH Bai). Remplaçants : Jérôme Teillary et Claire Legardinier.

Florence Bélicard et Bruno Méric (RN). Remplaçants : Julia Canada eta Pascal Monteil.

Rappel des résultats de 2015

1er tour (abstention 51%)

Kotte Ecenaro / Chantal Kegrig Cottençon (PS) 2.281 voix, 29%

Marie-Josée Goya / Jean-Baptiste Sallaberry (SE) 1.482 voix, 18%

Claire Legardinier / Pantxo Tellier (EH Bai) 1.053 voix, 14%

Henri Levrero / Sandrine Urchueguia (UMP) 1.033 voix, 13%

Véronique Laborde / Bruno Méric (FN) 999 voix, 13%

Itziar Aizpuru / JeanTellechea (PNB-EAJ) 285 voix, 4%

2° tour (abstention 53%)

Kotte Ecenaro / Chantal Kegrig Cottençon (PS) 3.723 voix, 53% élus

Marie-Josée Goya / Jean-Baptiste Sallaberry (SE) 3.322voix, 47%