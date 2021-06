Départementales : avant le second tour, les candidats appellent à un sursaut démocratique

A l'approche du second tour des élections départementales, les candidats creusois craignent une nouvelle abstention record. A gauche comme à droite, ils multiplient en ce moment les contacts avec les électeurs pour tenter de les convaincre d'aller voter.

Après un premier tour marqué par un taux d'abstention record, les candidats creusois aux élections départementales se démènent pour tenter d'inverser la tendance. Dimanche 20 juin, à peine 40% des Creusois sont allés aux urnes. Tous les partis regrettent ce manque d'intérêt des citoyens. Alors que douze cantons Creusois vont devoir organiser un second tour, dimanche 27 juin, les candidats essaient donc de convaincre les récalcitrants de se rendre aux urnes.

Pour la gauche, " cinq points de plus peuvent changer la donne"

"On ne peut pas se satisfaire de cette participation à une élection locale", tranche Jean-Luc Léger, le chef de file de la gauche unie aux départementales. "Les électeurs nous ont envoyé un signal en ne venant pas. C'est un signal d'alerte. Il faut se préoccuper encore plus de leurs problèmes du quotidien", indique-t-il au cours d'une conférence de presse, ce mercredi 23 juin.

Une hausse de la participation apporterait une plus grande légitimité aux candidats élus, quelque soit leur couleur politique. Par ailleurs, après le premier tour, la gauche arrivait en tête dans six cantons sur quinze. Attirer de nouveaux électeurs dans les urnes est donc son meilleur espoir de faire basculer le scrutin. Jean-Luc Léger a fait les comptes : "S'il y a 5% de participation en plus, le résultat peut complètement changer", assure-t-il.

Pour créer ce sursaut démocratique, Jean-Luc Léger martèle les propositions de la gauche unie, qu'il estime mal comprises. Elles promettent notamment :

un revenu minimum pour les jeunes

un plan d'urgence social pour aider rapidement les personnes frappées par la crise

Elle propose également une démocratie plus participative.

Pour la droite : "On ne souhaite qu'une chose, plus de monde dans les bureaux de vote"

Pour Valérie Simonet, la présidente sortante, un sursaut des électeurs "c'est tout ce qu'on peut souhaiter". "Je ne suis pas vraiment surprise par ces chiffres d'abstention", indique a chef de file de la droite. Pour l'expliquer, elle évoque la crise sanitaire, et le mécontentement lié aux décisions nationales qui a pu se manifester notamment lors de la crise des gilets jaunes. Elle n'y voit pas pour autant un désaveux vis-à-vis de son propre mandat. "Nous avons fait un travail acharné pour la Creuse, les électeurs le savent", estime-t-elle, alors que trois binômes de droite, dont le sien, ont été élus dès le premier tour en Creuse.

Pendant l'entre deux-tours, les candidats de droite ont multiplié les contacts avec leurs électeurs à travers des opérations de tractage, du porte à porte et des messages sur les réseaux sociaux.

Ils veulent convaincre les électeurs de les laisser poursuivre le travail entamé il y a 6 ans, notamment pour:

promouvoir l'accueil de nouvelles populations en Creuse

améliorer l'accompagnement à domicile des Creusois âgés

favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap par le biais de l'emploi