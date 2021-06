Départementales dans l'Indre : les enjeux du second tour

Ce dimanche 27 juin, les 165.839 électeurs inscrits sur les listes électorales de l'Indre sont appelés aux urnes pour le second tour des départementales. Déjà en position de force au conseil départemental, la droite pourrait sortir renforcée de ce scrutin face à la gauche et à l'extrême-droite.

La gauche fragilisée dans l'un de ses cantons

Dans l'Indre, la droite détient dix cantons sur 13. La gauche trois. Elle conservera, c'est une certitude, celui d'Issoudun. Elle s'y présentait divisée entre le binôme investi par le parti socialiste, Daniel Guiet / Fanny Ries, et le binôme sortant, Lucie Barbier / Michel Bougault. Arrivés deuxièmes, Daniel Guiet et Fanny Ries ont décidé de ne pas se maintenir, laissant ainsi le champ libre à Lucie Barbier et Michel Bougault. La gauche est également en ballotage favorable dans le canton d'Argenton avec le binôme François Avisseau / Anne-Claude Moisan-Lefebvre. Elle aura plus de mal à conserver celui d'Ardentes où Mélanie Chapuis et Jean-Michel Roualdes accusaient dimanche soir près de quinze points de retard sur leurs adversaires de droite Gilles Caranton et Nolwenn Fortuit.

Le Rassemblement National distancé

Troisième force politique de cette élection, le Rassemblement National s'est qualifié dans les cantons de Valençay, Levroux, Buzançais et La Châtre. Largement distancé par la droite au premier tour dans ces quatre cantons, le RN a très peu de chances de faire son entrée au conseil départemental de l'Indre à l'occasion de ce scrutin.