Départementales dans l'Yonne : Patrick Gendraud "désolé de voir un taux d'abstention aussi fort "

Dans l'Yonne l'abstention atteint 64.88% pour ce premier tour des élections départementales, c'est 16 points de plus qu'en 2015. Patrick Gendraud (LR) le président sortant du département de l'Yonne se désole d'un tel taux d’abstention et cherche à comprendre.

Ce dimanche plus de 235 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans l'Yonne pour renouveler le Conseil Régional, mais aussi le Conseil Départemental. Pour le scrutin départemental, dans l'Yonne, le taux d' abstention atteint 64.88%, soit 16 points de plus qu'en 2015.

Aucun conseiller n'a été élu lors de ce premier tour de scrutin . Par ailleurs il n'y aura que des duels pour le second tour des élections départementales dimanche prochain , le 27 juin. Tous les candidats soutenus par la majorité départementale ( 18 binôme sur 21 cantons) sont qualifiés pour le second tour.

à lire aussi Élections départementales 2021 dans l'Yonne : les résultats du premier tour

On est toujours sur cette crise, sur cette pandémie donc avec des conditions qui sont particulières - Patrick Gendraud

Pour autant le président sortant du département, Patrick Gendraud (LR) est inquiet et cherche des explications à cette abstention record. "Il y a les élections municipales qui n'ont pas encore été digérées. On est toujours sur cette crise, sur cette pandémie donc avec des conditions qui sont particulières" explique le président de la majorité sortante. "c'est aussi un vote de colère, un vote de désaveu".

C'est aussi un vote de colère, un vote de désaveu - Patrick Gendraud

Il pointe également du doigt le manque de communication autour des élections départementales, plus largement autour du département et des compétences de celui-ci : _" Moi j'ai vu moult citoyens, enfin ils me connaissent, mais qui ne savaient pas à quoi servait le département, vous voyez on ne communique peut être pas suffisamment " reconnaît Patrick Gendraud qui y voit aussi un signal, un message :"c'est aussi un vote de colère, un vote de désaveu". " Je suis désolé de voir un taux d'abstention aussi fort " confie Patrick Gendraud qui ajoute " nous sommes dans un pays démocratique, on a la chance de pouvoir s'exprimer et c'est dommage que les gens ne viennent pas voter. "_