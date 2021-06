Départementales dans la Loire : le grand débat France Bleu - La Tribune Le Progrès à vivre ce soir

C'est le rendez-vous politique ce mardi soir sur France Bleu Saint-Étienne Loire : le grand débat des départementales dans la Loire, entre 18h et 19h, à vivre à la radio et en Facebook Live.

4 candidats pour 4 grands courants politiques. George Ziegler, président sortant du Conseil Départemental, sera le candidat de la droite, Pierrick Courbon figure de proue d'une liste d'union de la gauche, Michel Lucas, patron du Rassemblement National, et Julien Borowczyk, pour la majorité présidentielle. Un débat pour balayer les grandes compétences du Conseil départemental et les propositions des différentes listes. La grande compétence du département c'est l'accompagnement social Quelle politique pour les bénéficiaires du RSA, pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour les mineurs isolés ? Lors du précédent mandat, le Conseil département s'est écharpé sur une mesure symbolique, le versement d'une prime aux aides à domicile. La Loire a été l'un des 2 département qui n'a pas accepté de l'accorder alors que chacun louait les employés en première ligne pendant la crise sanitaire... Autre grand thème qui concerne beaucoup d'électeurs : les collège ? Faut-il en construire un nouveau ? Faut-il les sécuriser à l'image de ce que propose la droite pour les lycées ? On évoquera aussi les déplacements : quel type de projet le département soutiendra-t-il dans les années qui viennent ? Un débat qui se fera à lumière d'union parfois fragiles à droite, comme à gauche

Quitte ou double pour Pierrick Courbon ?

L'un des enjeux politiques majeurs sera sur le canton Saint-Étienne 3, sur lequel Pierrick Courbon jouera très gros. C'est le conseiller sortant sur ce canton mais le scrutin de dimanche a une drôle d'allure. Face à lui, pas de liste de droite, pas de Rassemblement National mais un duel face à un binôme estampillé "Majorité présidentielle" avec deux centristes, le maire de Roche la Molière Eric Berlivet et l'adjointe à la mairie de SAint-Etienne Siham Labiche. Face à eux, Pierrick Courbon n'a pas le droit à l'erreur. C'est lui qui devrait en toute logique représenter la gauche aux législatives l'an prochain pour tenter de récupérer le siège de député de Régis Juanico dont il a longtemps été l'attaché parlementaire. Mais en cas de défaite et d'absence au Conseil départemental il perdrait de la force politique et ses adversaires s'engouffreraient dans la brèche. A l'inverse, en s'imposant, au 1er ou même au 2e tour, il prouvera son ancrage et sa capacité à résister à une manœuvre politique qui vise à désormais ne rien lui laisser.