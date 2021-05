Elections départementales dans la Manche : découvrez les candidats de votre canton

A moins de deux mois des élections départementales, on connaît le nom de tous les candidats dans la Manche. La liste a été publiée ce jeudi après-midi par la préfecture. Découvrez les candidats de votre canton.

Les élections départementales se déroulent les dimanches 20 et 27 juin, en même temps que les élections régionales

Qui est candidat aux élections départementales dans la Manche ? on connait désormais leurs noms. La préfecture a publié ce jeudi après-midi sur son site internet la liste définitive des candidats et candidates. La date limite pour déposer sa candidature avait été fixée au mercredi 5 mai à 16h.

Les élections départementales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin prochain, en même temps que les élections régionales. Vous devrez donc voter pour un binôme, un homme et une femme.

Une offre plus ou moins variée selon les cantons

Dans les 27 cantons de la Manche, on compte au total 190 candidats, soit 95 binômes. C'est 40 candidats de moins que lors du précédent scrutin en 2015. Et leur répartition est très inégale.

Dans 5 cantons (Valognes, Bricquebec, Créances, Mortain et Pont-Hébert), les électeurs n'auront le choix qu'entre deux binômes. Dans ces conditions, et si au moins 25% des électeurs se déplacent, les candidats élus seront connus dès le 20 juin au soir. A l'inverse, c'est sur le canton de Cherbourg-en-Cotentin 3 (sud de l'agglomération), que l'on compte le plus de candidats avec 6 binômes en lice.

Parmi les données marquantes de ce premier tour, le nombre d'élus sortants qui ne se représentent pas. 18 des 54 conseillers départementaux en exercice ne briguent pas de nouveau mandat. Citons parmi eux, François Brière à Saint-Lô, Gabriel Daube à Agon-Coutainville, mais aussi les socialistes Anna Pic et Sébastien Fagnen à Cherbourg ou encore le désormais maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin et enfin, le président sortant lui-même, Marc Lefèvre.

Qui sont les candidats et candidates dans la Manche ?

Agon-Coutainville

Isabelle Bouyer-Maupas et Damien Pillon

Dominique Larsonneur-Morel et Stéphane Launey

Ophélie Flamand et Laurent Samson

Gaëlle Verove et Laurent Huet

Avranches

Catherine Brunaud-Rhyn et Antoine Delaunay

Peggy Dirou et Yvan Touquette

Michelle Desgranges et Bernard Allain

Clarisse Lescure et Victor Maës

Florence Grandet et Christian Cossec

Bréhal

Fabienne Chaumat-Drugeon et Stéphane Stil

Florence Filuzeau et Jonas Massieu

Aurore Pierronne et Marcel Chasle

Valérie Coupel-Beaufils et Alain Navarret

Bricquebec-en-Cotentin

Géraldine Chappe et Emmanuel Regnouf

Françoise Lerossignol et Damien Ferey

Carentan-les-Marais

Amélie David et Yohann Letouze

Laetitia Fily et Franck Simon

Maryse Le Goff et Hervé Marie

Cherbourg-en-Cotentin-1

Emmanuelle Bellée et Pierre-François Lejeune

Josette Ponthou et Nicolas Calluaud

Denis Lefréteur et Serge Devlin

Camille Margueritte et Frédérick Lequilbec

Cherbourg-en-Cotentin-2

Laurence Bohec et Stéphane Ponthot

Luc Gagnaire et Amelia Ribeiro-Silva

Karine Duval et Thierry Letouzé

Cherbourg-en-Cotentin-3

Ingrid Desrues et Stéphane Barbé

Aline Durand et Nicolas Adeline

Isabelle Fontaine et Axel Fortin Larivière

Marie-Odile Feret et Franck Tison

Valérie Isoird et Philippe Rousselet

Valérie Varenne et Yassin Ait-Kassi

Cherbourg-en-Cotentin-4

Colette Lamoureux et Christian Dorey

Emma Salley et Michel Melet

Odile Lefaix-Véron et Dominique Hébert

Sandrine Tarin et Jacques Pezet

Cherbourg-en-Cotentin-5

Nadège Plaineau et Bertrand Hulin

Doriane Flamand et Jack Renet

Stéphanie Coupé et Gilles Lelong

Karine Hébert et Philippe Coutanceau

Condé-sur-Vire

Annick Lenesley et Michaël Grandin

Mélanie Lebouteiller et Cyril Paniel

Marie-Pierre Fauvel et Michel de Beaucoudrey

Rachel Bazin et David Lesaulnier

Coutances

Marine Lecoutour et Alexandre Travers

François Langoiroux et Stéphane Lavalley

Corinne Bourgeois et Yannick Bodin

Anne Harel et Joël Doyère

Sonia Larbi et Grégory Galbadon

Créances

Hedwige Collette et Jean Morin

Julienne Lambin et Mathieu Ledormeur

Granville

Nadine Boudal-Boinet et Jean-Marc Julienne

Sylvie Delanoë et Grégory Charvéron

Isabelle Ange et Yann Alary

Sylvie Gâté et Yvan Taillebois

La Hague

Nathalie Madec et Jean-Marc Frigout

Yveline Druez et Jean-Michel Gautier

Christine Lechevrel et Jacky Ledormeur

Isigny-le-Buat

Monique Cherbonnel et Jean-Paul Ranchin

Nadine Lenoir et Pierre Daruty

Stéphanie Giret et Sébastien Amand

Jessie Orvain et Franck Esnouf

Le Mortainais

Lydie Brionne et Hervé Desserouer

Kamelia Ignatov et Rémy Lebascle

Les Pieux

Sophie Caublot et Jacques Lepetit

Anaïs Osig et Ghislain Couturier

Frédérique Boury et Benoît Fidelin

Pont-Hébert

Nicolas Godard et Jean-Claude Braud

Vanessa Lancelot et Gérard Laisné

Pontorson

Valérie Nouvel et André Denot

Elise Husson et Erwan Saladin

Marie-Françoise Kurdziel et Denis Flamand

Quettreville-sur-Sienne

Dany Ledoux et Hervé Agnès

Carmen Masson et Bastien Bour

Rozenn Oursin et Jean-René Binet

Aliette Cadic-Palerm et Philippe Clément

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Carène Bougon et Gilbert Haleblian

Carine Grasset-Mahieu et Jacky Bouvet

Marylène Evrard et Bertrand Heudes

Saint-Lô-1

Adèle Hommet et Philippe Gosselin

Odile Renault et Alain Lamoureux

Amélie Durand et Alain Vilquin

Saint-Lô-2

Corine Barbet et Jacky Rihouey

Isabelle Lelièvre et Patrick Morel

Brigitte Boisgerault et Matthieu Lebrun

Val-de-Saire

Valérie Montrieul et Yann Lepetit

Françoise Medernach et Guillaume Marchand

Alexandrina Le Guillou et Yves Asseline

Olympe Pelletier et Jean-Pierre Rodier

Brigitte Lepaysant et Daniel Denis

Valognes

Elisa Delarocque et Bernard Perrouault

Christèle Castelein et Jacques Coquelin

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny