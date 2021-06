Après un 1er tour marqué par une très faible participation, la participation est en très légère hausse ce dimanche 27 juin pour le second tour des départementales. Découvrez les résultats dans la Marne et les Ardennes et suivez la soirée électorale de France Bleu Champagne-Ardenne.

Départementales dans la Marne et les Ardennes : les résultats du second tour

Les électeurs sont appelés à voter ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections départementales. Ce soir, on saura quels candidats sont élus dans la Marne et les Ardennes et quelle majorité politique gouvernera ces deux conseils départementaux. Suivez en direct dans cet article la soirée électorale de France Bleu Champagne-Ardenne avec la participation, les résultats et les réactions.

La participation

Le taux de participation à 17h dans les Ardennes s'élève à 26%, en hausse de 2,37% par rapport au 1er tour. Dans le département de la Marne, le taux de participation à 17h s'élève à 22,24%, en hausse de 1,7% par rapport au 1er tour.

Les résultats dans votre commune, département ou région

Vous cherchez un résultat ? Ecrivez le nom de votre région, département ou commune dans le moteur de recherche ci-dessous.

La soirée électorale sur France Bleu Champagne-Ardenne

La carte des résultats canton par canton

Dans cette carte, visualisez les résultats au fur et à mesure de leur mise à jour :

La physionomie du futur conseil départemental de la Marne

La physionomie du futur conseil départemental des Ardennes