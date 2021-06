Départementales dans la Vienne : la majorité de la droite et du centre vire en tête.

Avec une faible participation (33%) aucun binôme n'est élu dès le 1er tour dans la Vienne malgré parfois des scores très largement au dessus des 50%. Dans le Canton de Loudun les sortants Bruno Belin ancien président du département devenu Sénateur de la Vienne et son binôme Marie-Jeanne Bellamy obtiennent 64% des voix mais avec seulement 22% des inscrits, là où il faut en obtenir au moins 25% ou encore Alain Pichon l'actuel président et Valérie Dauge qui sont crédités de 54% des voix .

Aucun binôme n'a été élu dès le 1er tour mais en revanche c'est la prime aux sortants : pour le second tour la majorité départementale qui voit ses candidats arriver en tête dans 15 cantons où elle présentait officiellement des binômes.

Parmi les cantons scrutés ceux où des figures de la majorité départementale avaient décidé de ne pas se représenter . A Chauvigny Alain Fouché s'étant retiré c'est le maire de la ville Gerard Herbert et sa binôme Isabelle Barreau qui arrivent en tête au 1er tour avec 37% des voix. A Châtellerault, en l'absence du maire Jean-Pierre Abelin qui ne repartait pas c'est le binôme Pascale Moreau et Gerard Pérochon qui étaient adoubés, ils sont aussi en ballottage favorable.

La "Vienne en transition" sera bien présente au second tour dans ces 5 cantons de Poitiers

Concernant le Rassemblement National dans la Vienne, sur 11 binômes présentés, 3 se sont qualifiés hier soir pour le second tour et ça se passe dans le Nord Vienne : Châtellerault 1 et 2 et Loudun. Enfin concernant Poitiers, on attendait de voir si l'essai des dernières municipales allaient être transformé sur cette terre de gauche. La "Vienne en transition" sera bien présente au second tour dans ces 5 cantons de Poitiers mais pas toujours en ballottage favorable, ça s'annonce serré pour dimanche prochain.