Départementales dans la Vienne : la majorité sortante de la droite et du centre s'offre un carton plein

Après avoir basculé en tête au 1er tour, la majorité départementale n'a pas été inquiétée sur le second tour avec 15 binômes sur les 19 cantons. Vienne en transition obtient deux cantons et le PS sauve un seul canton sur Poitiers pareil pour la majorité présidentielle LREM.

A Poitiers la "Vienne en transition" a pu surfer sur les municipales en remportant deux cantons aux élections départementales ce dimanche : Poitiers 2 avec le binôme Ludovic Devergne et Sarah Rhallab avec 56% des voix et Florence Harris et Gregory Vouhé sur Poitiers 3 avec 52% des voix. Ces départementales ont été un peu le 3ème tour des municipales pour eux, le mouvement né avec les écologistes d' EELV et des représentants de la gauche s'impose donc sur 2 cantons ce qui reste faible (Vienne en transition était présente dans 12 des 19 cantons). Les écologistes poitevins un peu déçus des résultats des départementales mais heureux du résultat du second tour des Régionales.

A gauche toujours, seul le socialiste Mathias Aggoun et Catherine Bourgeon sauvent l'honneur pour le PS en remportant le canton de Poitiers 4 grâce à 58 % des voix. La majorité présidentielle assure une seule victoire avec Anthony Brottier (élu LREM à Poitiers et Grand Poitiers) avec sa binome Aline Fontaine et 52% des voix sur Poitiers 1.

Dans tous les autres cantons, les 15 restants c'est donc un raz de marée de la majorité départementale de la droite et du centre avec le canton de Poitiers 5 avec Alain Joyeux et Joëlle Peltier élus avec 57% des voix. Le canton 1 de Chasseneuil-du-Poitou : le binome sortant Claude Edelstein et Pascal Guittet (maj départementale) élus avec 58 % des voix.

Dans lecanton 5 de Chauvigny la sortante Isabelle Barreau et le maire de Chauvigny Gérard Herbert (maj départementale) élus avec 53 % des voix.

Dans le canton 6 de Civray Jean Ollivier Geoffroy et Lydie Noirault (maj départementale) élus avec 60% des voix.

Dans le canton 7 de Jaunay-Marigny le binome Valérie Chebassier et Jérôme Neveux (Union de la droite et du centre) élus avec 68% des voix.

Dans le canton 8 de Loudun, le sénateur et ancien président du département Bruno Belin et Marie-Jeanne Bellamy l'emportent avec 76% devant le binome du RN.

Dans le canton 9 de Lusignan Jean-Louis Ledeux et Sybil Pécriaux (Divers Droite) et soutenus par la majorité départementale le binome est élu avec 56% des voix.

Dans le canton 10 de Lussac-les Châteaux : François Bock et Marie-Renée Desroses (maj départementale) élus avec près de 70% des voix.

Dans le canton 11 de Migné-Auxances ; Benoit Prinçay et Séverine St Pé (maj départementale) élus avec 63 % des voix.

Dans le canton 12 de Montmorillon le sortant Guillaume de Russé et Brigitte Abaux (maj départementale) élus avec 58 % des voix.

Dans le canton 18 de Vivonne Gilbert Beaujaneau et Rose-Marie Bertaud (maj départementale) élus avec 52 % des voix.

Dans le canton 19 de Vouneuil-sous-Biard, le binome Benoit Coquelet et Sandrine Barraud (maj départementale) élus avec 58 % des voix.

Comme un 1er tour, pour ce second tour, seuls 33% des inscrits se sont déplacés aux urnes.