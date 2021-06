Départementales : dans le canton d'Hénin-Beaumont 2, Marine le Pen et Steeve Briois en têtes d'affiche

France Bleu Nord continue de faire le tour des enjeux des élections départementales dans Nord et le Pas-de-Calais. Car les 20 et 27 juin, on ne vote pas seulement pour les régionales, on élit également les conseillers départementaux. Direction le bassin minier du Pas-de-Calais, dans le canton d'Hénin-Beaumont 2, qui comprend une partie de la ville d'Hénin-Beaumont, et les communes de Noyelles-Godault, Leforest, Evin-Malmaison, Drocourt et Courcelles-les-Lens. Quatre candidatures sont en lice.

Les deux conseillers départementaux sortants sont issus des rangs du Rassemblement national, mais pour cette campagne, ils laissent la place à un binôme beaucoup plus médiatique : la présidente du RN Marine Le Pen et le maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois.

Steeve Briois, maire d'Hénin-Beaumont, compose un binôme avec Marine le Pen, présidente du Rassemblement national. © Radio France - Cécile Bidault

Bien sûr, je siégerai au département - Marine le Pen

Contrairement à il y a six ans, Marine le Pen a choisi les départementales plutôt que les régionales. Mais partout où elle fait campagne, on lui parle de l'échéance suivante : 2022, la présidentielle. Ce qui ne lui pose pas de problème : "à la différence d'Emmanuel Macron, je suis de quelque part. Je veux conserver cet ancrage. Quand on est candidat à la présidentielle, il ne faut jamais perdre de vue cette proximité". A la question de savoir si elle siégera au conseil départemental si elle est élue, la candidate répond : "bien sûr, je siégerai au département, évidemment".

La sécurité au cœur de la campagne

Quand Marine le Pen évoque l'argent dépensé par le département pour les mineurs étrangers isolés, Steeve Briois, maire d'Hénin-Beaumont, n'hésite pas à mettre en avant son bilan dans sa ville, notamment en matière de sécurité : "c'est la principale préoccupation des habitants du canton. On me dit que ce n'est pas la compétence du département. Si ! Aux abords des collèges, c'est sa compétence, au sein des lieux touristiques financés, c'est sa compétence aussi. Et puis ce n'est pas parce que ce n'est pas notre compétence qu'il faut ne rien faire".

Christian Musial, maire de Leforest, candidat divers gauche, est en binôme avec une militante EELV © Radio France - Cécile Bidault

On n'est pas de passage - Christian Musial

Face au Rassemblement national, pas de candidature de droite ou de la majorité présidentielle. Mais un binôme entre le maire divers gauche de Leforest, Christian Musial, et une militante Europe Ecologie les Verts, Magali Bruyant. Deux autres maires du secteur, dont un communiste, sont suppléants. Intitulée "Pour un canton uni et solidaire", cette candidature, qui revendique le soutien de la majorité départementale sortante, se veut sans étiquette politique : "on représente un canton qu'on connaît bien, qu'on maîtrise", explique Christian Musial, "on n'est pas de passage, contrairement au Rassemblement national. Les sortants ont un bilan déplorable, on ne les a pas vus sur le territoire. Marine le Pen va sans doute nous faire la même chose".

Les candidats de la France Insoumise, autour du binôme Gautier Weinmann/Katia Soltysiak - Photo fournie par les candidats

Nous avons nos propres propositions - Gautier Weinmann

Cette sorte d'union de la gauche n'est pas totale. La France insoumise présente une candidature autonome : "Nous sommes pour le Pas-de-Calais", emmenée par Gautier Weinmann et de Katia Soltysiak. Gautier Weinmann qui s'agace lorsqu'on lui suggère que cela risque de faciliter la tâche du Rassemblement national : "merci de me culpabiliser, j'ai un dos très large, je suis responsable de la victoire de Marine le Pen ! Mais écoutez, la gauche doit être cohérente ! On ne va pas faire le 'tous copains, tous unis'. Nous avons nos propres propositions. Nous souhaitons par exemple offrir une tablette à chaque collégien. Les analyses sur la gauche, ce n'est pas mon sujet".

L'un des sujets majeurs pour tous les candidats, c'est l'abstention, qui s'annonce haute : or pour être élu au premier tour, il faut non seulement être au-dessus de 50% des voix, mais obtenir un nombre de suffrage au moins égal à 25% des inscrits.

Un quatrième binôme représente l'Union des démocrates musulmans français : il est formé par Zaïna Igdim et Arnaud Kosbur.