Départementales 2021 : dans le canton de Corbie, la bataille de deux listes d'extrême-droite

Dans le canton de Corbie, un duel des extrêmes pour les départementales 2021. Ce canton, situé à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Amiens, a une spécificité : c'est le seul canton samarien à avoir une liste "Les Patriotes", ce mouvement d'extrême-droite, fondé par Florian Philippot, ancien proche de Marine Le Pen. Et c'est un binôme de nouveaux venus en politique qui se positionnent dans le canton de Corbie : Vincent Duruit, 44 ans, et sa colistière Mylène Boulanger, 20 ans. Les Patriotes semblent ne pas avoir choisi par hasard leur seul canton de présence dans la Somme, puisqu'ils viennent défier la liste sortante du Rassemblement national (RN)... deux listes d'extrême-droite dans un même canton.

Et pourtant il ne faut pas y voir la volonté de titiller le Rassemblement national, assure Vincent Duruit, tête de liste Patriotes dans le canton de Corbie : "Mylène Boulanger et moi sommes tous les deux originaires du canton de Corbie, on connaît bien, on a beaucoup de points de connexion. Notre objectif numéro 1, c'est de faire valoir notre ambition souverainiste." Le RN n'est pas un parti frère, insiste-t-il. Les Patriotes rejettent l'étiquette "extrême droite" et se présentent comme souverainistes, en faveur du Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne : "Ce n'est pas le cas du RN", indique Vincent Duruit.

"Si personne ne porte cette voix dans les conseils départementaux, comment faire valoir nos idées ?"

Après avoir évoqué l'envie de dynamiser l'associatif du canton de Corbie, le binôme repart sur un thème plus national : la gestion de la crise sanitaire et leur opposition au port du masque pour les enfants dès 6 ans. Mais comme pour l'Europe, cela ne relève pas des compétences du conseil départemental qui s'occupe principalement de l'aide sociale, des collèges, des routes. Mais la question n'est pas là pour Vincent Duruit : "Si personne ne porte cette voix dans les conseils départementaux, régionaux et municipaux, si on avance pas ces idées-là, comment pourrait faire pour faire valoir nos idées ?"

Vincent Duruit et sa colisitère Mylène Boulanger sont en tout cas le seul binôme Patriotes à être aligné dans la Somme ; ce n'est pas beaucoup, le candidat botte d'ailleurs en touche : "Nous sommes un _parti encore en construction_, mais qui monte très fort. Les Patriotes seront bien plus présents à moyen terme."

Contactée par France Bleu Picardie sur ce binôme Patriotes, la candidate sortante RN du canton de Corbie Patricia Wybo n'a pas souhaité s'exprimer.

La liste complète des candidats pour les départementales dans le canton de Corbie : La Somme en commun : Elodie Héren et Stanislas Rousmans ; Unis pour la Somme : Jean-Michel Bouchy et Sabine Carton ; Rassemblement national : Patricia Wybo (sortante) et Christian de Blangie ; Les Patriotes : Vincent Duruit et Mylène Boulanger.