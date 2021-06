Avec 24 sièges remportés sur les 38 du conseil départemental du Doubs ce dimanche soir, lors du second tour des Départementales 2021, l'union de la droite et du centre de Christine Bouquin sera encore aux manettes durant 7 ans. Un deuxième mandat consécutif pour la Présidente (LR) sortante.

Départementales dans le Doubs : Christine Bouquin (union droite et centre) reste la patronne jusqu'en 2028

Les binômes de l'union de la droite et du centre étaient en pole position dans 10 des 19 cantons du Doubs, à l'issue du 1er tour des élections départementales dimanche dernier (20 juin). Et le second tour, ce dimanche 27 juin, a conforté la liste menée par Christine Bouquin (LR), la Présidente sortante du Département.

Au final, 12 cantons remportés : son fief de Maîche (78,92% des voix), Frasne, Ornans, Valdahon, Morteau, Pontarlier, Montbéliard, Bavans, St-Vit et les trois cantons 2, 3, 5 de Besançon. Soit 24 sièges au total sur les 38 à pourvoir.

Aucun canton finalement pour le RN dans le Doubs

Les 7 autres cantons du Doubs sont finalement revenus aux seuls candidats de la gauche, qui occuperont les 14 sièges restants dans l'assemblée départementale.

Chou blanc au final pour le Rassemblement National, qui avait basculé en tête dans les cantons d'Audincourt et de Bethoncourt au soir du 1er tour...

Un deuxième mandat consécutif à 59 ans

Comme en Haute-Saône, notamment, avec la victoire d'Yves Krattinger (Divers gauche, ex PS), c'est la prime au sortant qui permet à Christine Bouquin (59 ans) d'enchainer un deuxième mandat à la tête du conseil départemental du Doubs après son premier sacre en 2015.

Conseillère générale puis départementale depuis 2001, l'ancienne maire de Charquemont (1995-2015) et Présidente de l'Association des Maires du Doubs (2001-2015) sera officiellement réélue Présidente du Département ce jeudi (1er juillet) à Besançon, lors de la réunion d'installation des 38 nouveaux conseillers départementaux qui -exceptionnellement, en raison de l'élection présidentielle de 2027- siègeront durant un mandat de 7 années et non pas 6, comme habituellement.