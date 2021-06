Départementales dans le Doubs - 1er tour : Christine Bouquin en ballotage favorable pour sa réélection

Plébiscitée dans son fief de Maîche ce dimanche, la présidente sortante LR du Département du Doubs voit sa liste d'union de la droite et du centre arriver en tête dans plus de la moitié des cantons à l'issue du 1er tour des départementales. Le RN est devant dans deux cantons du Pays de Montbéliard.

Sur les 19 cantons du Doubs, deux sont sous pavillon RN à l'issue du 1er tour des élections départementales ce dimanche soir. Mais de peu. 29,72% des voix à Bethoncourt pour le Rassemblement National, contre 26,40 à la liste d'union de la gauche et 20,16 à celle Divers gauche. Et à Audincourt, le RN est en tête avec 28,87% juste devant (19 voix d'écart seulement) les 28,52 de l'union de la gauche. Les binômes de gauche, justement, qui s'adjugent provisoirement 7 cantons au total : cinq sur les six de Besançon et ceux de Baume-les-Dames et Valentigney.

10 cantons sur 19 pour la liste menée par Christine Bouquin

Et quid de la droite ? Pas en reste, bien au contraire même ! Les binômes de la liste d'union de la droite et du centre menée par Christine Bouquin sont en pole position dans plus de la moitié des cantons du Doubs : soit les 10 autres, dont celui de Maîche, le fief de la présidente sortante (LR) du Département où elle a carrément été plébiscitée (71,12% des voix) !

En résumé, Christine Bouquin semble bien en ballotage favorable pour sa propre succession à l'issue du second tour ce dimanche 27 juin. D'autant que dans deux cantons bisontins, Besançon 2 et 5, les candidats de gauche en tête, pour l'instant, sont talonnés de très près par leurs adversaires de l'équipe Bouquin...