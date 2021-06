Départementales dans le Gard: "la dynamique d'union de la gauche a fonctionné" se félicite Jean Denat (PS)

L'union de la gauche et des écologiste recueille 28,91% des votes dans le Gard aux élections départementales, derrière le Rassemblement National (31,5% des suffrages), et devant l'union du centre et de la droite (16,88%). Pour Jean Denat, maire de Vauvert et premier secrétaire du PS dans le Gard, l'union de la gauche est bien partie. "Nous avions dit que la diversité de la gauche c'était son histoire et sa richesse, et que notre responsabilité c'était de la rassembler sur un projet. Alors aujourd'hui c'est bien parti, assure Jean Denat, invité de France Bleu Gard Lozère ce lundi matin. Cette dynamique d'union de la gauche a bien fonctionné et ça nous permet d'être au second tour dans de bonnes conditions. Douze binômes face au Rassemblement National, ce qui nous place dans une situation à laquelle on était plus habituée depuis 2015."

A la question de lancer un appel aux électeurs de droite pour éviter à tout prix l'extrême droite, Jean Denat répond clairement : "Il y a lieu pour chacun de réfléchir. Pour nous c'est clair : il est hors de question de faciliter l'élection du Rassemblement national. Il faudra battre le Rassemblement National."