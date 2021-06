Départementales dans le Loiret : le PCF est la force de gauche qui présente le plus de candidats

Avec 22 candidats titulaires répartis sur 15 cantons, le parti communiste est la formation de gauche la plus présente pour les élections départementales dans le Loiret. Entre espoirs de reconquête et volonté de ne pas abandonner les électeurs au Rassemblement national.

C'est l'une des particularités des élections départementales dans le Loiret : pour le 1er tour le dimanche 20 juin, le parti communiste est la formation qui à gauche présente le plus de candidatures. 22 candidats titulaires, répartis sur 15 cantons - les communistes sont même la seule offre de gauche dans 4 cantons : 2 fiefs de la droite (Olivet et St Jean-le-Blanc) et 2 cantons qu'espère conquérir le RN (Malesherbes et Sully-sur-Loire).

"Le RN renforcera la politique anti-sociale que mène la droite"

"Nous ne souhaitons abandonner personne, explique Mathieu Gallois, secrétaire départemental du PCF dans le Loiret et lui-même candidat dans le canton Orléans-3 (Bannier-Ormes-Saran). On sait très bien que la majorité départementale actuelle, qui est très à droite, mène une politique parmi les plus anti-sociales de notre pays ; et il faut faire comprendre aux gens que les candidats du Rassemblement National ne seraient que des appuis supplémentaires à cette politique, en y ajoutant de la division et de la haine, là où on a besoin de solidarité et de créer du lien entre les populations."

Pour ce scrutin, le parti communiste avait participé à des négociations avec la France insoumise, le parti socialiste et Europe Ecologie les Verts pour présenter des candidatures communes. Ces négociations ont échoué - "en raison surtout de divergences entre les socialistes et les écologistes, particulièrement sur Orléans", regrette Mathieu Gallois. L'union de la gauche a tout de même été possible dans certains cantons : Beaugency, Châlette-sur-Loing, Pithiviers où les communistes participent à des binômes avec les socialistes, et Lorris où le candidat communiste est en binôme avec un écologiste.

Des espoirs à Châlette et Orléans-3

Au final, le PC qui n'a plus d'élu au conseil départemental depuis 2015, nourrit quelques espoirs de (re)conquête, notamment à Châlette-sur-Loing où la droite est divisée et dans le canton Orléans-3 qui inclut la ville de Saran, restée fidèle aux communistes. Avec quelques propositions clés : un bouclier social avec des tarifications au quotient familial dans les cantines du collège et l'expérimentation du RSA pour les moins de 25 ans ; un service public élargi avec des crèches et des maisons de retraite directement gérées par le Département ; une démocratie rénovée avec l'instauration d'un droit d'interpellation citoyenne et de référendum sur les grands projets.

"Tout est à construire, résume Marielle Brame, candidate communiste sur le canton de St Jean-le-Blanc et par ailleurs présidente du syndicat étudiant UNEF à Orléans. La crise actuelle permet de se reposer les bonnes questions, de se dire : on peut faire quelque chose, on n'est pas obligé de rester là à se plaindre et à ne rien faire, pour finalement regarder les autres faire à notre place. On peut prendre notre destin en main, et c'est ça aussi le message qu'on veut faire passer dans cette élection."

La liste des candidats soutenus par le Parti communiste :