Départementales dans le Pays de Montbéliard : la gauche résiste, sauf à Bavans

Bavans, canton le plus étendu et et le plus disputé du Pays de Montbéliard, avec sept candidatures, devrait basculer à droite dimanche prochain. Le maire d'Etrappe, Bruno Beaudrey, associé à Marie-Paule Brand domine ce premier tour, malgré la candidature concurrente de l'ex-maire de Bavans, Agnès Traversier. Avec 31,08 %, Bruno Beaudrey devance le RN Roland Boillot et Géraldine Grangier qui recule de 10 points par rapport à leur résultat de 2015.

A Montbéliard, c'est un face-à-face des plus classiques qui se prépare : entre le binôme LR Jean Luc Guyon associé à Priscilla Borgerhoff (33,55 %) et le binôme de la gauche rassemblée autour de Sidonie Marchal et Lionel Manière (30,81 %). Un duel classique mais qui reste très ouvert. Le RN recule de quatre points à 24,25 %. Le binôme LREM Catherine Conat et Jérôme Trossat ferme le marche avec 11,38 %.

A Audincourt et Bethoncourt, on attendait le résultat des duels à gauche où les membres des binômes sortants se retrouvaient en position d'adversaires. Le duel a tourné à l'avantage des protégés du maire d'Audincourt, les socialistes Magali Duvernois à Bethoncourt et Damien Charlet à Audincourt, au détriment de leurs concurrents divers gauche et conseillers sortants, Philippe Claudel (Bethoncourt) et David Barbier (Audincourt).

Enfin à Valentigney, le binôme formé par le député LREM ,Frédéric Barbier, associé à Martine Voidey, la maire de Vouejaucourt, avec 36,10 % domine ce premier tour devant le RN qui recule de six points par rapport à 2015, à 31,80 %.

A noter dans le Pays de Montbéliard, une participation autour de 27 et 29 %, en dessous de la moyenne nationale, à l'exception du canton de Bavans qui s'est fortement mobilisé, à près de 40 %.