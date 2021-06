Départementales dans le pays de Montbéliard : la gauche perd le canton de Bavans

Départementales : un 2ème tour sans surprise dans les cinq cantons du Pays de Montbéliard. La droite conserve Montbéliard et arrache Bavans. La gauche conforte ses positions à Audincourt, Bethoncourt et Valentigney, face à un Rassemblement National en repli et une abstention toujours aussi haute.