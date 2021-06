Sur le canton du Moyen Adour, le binôme battu dimanche d'une seule voix au second tour des élections départementales veut déposer un recours devant le tribunal administratif pour obtenir l'annulation du scrutin.

Départementales dans les Hautes Pyrénées : une voix d'écart et peut-être une nouvelle élection

Sur le canton de Moyen Adour, il faudra peut être ressortir les panneaux électoraux plus vite que prévu

Dimanche soir au bureau centralisateur de Barbazan-Debat, lorsque les résultats des quinze communes du canton ont été additionnés, il n'y avait qu'une voix d'avance pour le binôme Jean Michel Ségneré et Geneviève Quertaimont. 2509 voix contre 2508 pour Yves Loupret et Isabelle Loubradou. Ces derniers annoncent qu'il vont saisir le tribunal administratif. "Il faut un troisième tour. Nous avons constaté quelques irrégularités par rapport au respect du code électoral. Il n'y a pas eu de contrôle d'identité sur les bureaux de vote de Horgues et Laloubère" assure Isabelle Loubradou.

On ne peut pas en rester là. - Isabelle Loubradou

A la mairie de Horgues, Jean Michel Loupret s'agace de cette situation."Je peux comprendre la déception mais il n'y a pas eu de triche" dit-il. "On ne peut pas espérer gagner sur tapis vert ce que les électeurs ont décidé dans les urnes".