Départementales dans les Landes : Boris Vallaud présent sur la liste de gauche menée par Xavier Fortinon

Le parti socialiste des Landes a présenté ce vendredi les binômes candidats aux prochaines élections départementales, prévues les 20 et 27 juin. Plusieurs conseillers départementaux repartent et, parmi les nouvelles têtes : le député de la 3e circonscription des Landes, Boris Vallaud.

Après Les Républicains en début de semaine, c'est au tour du Parti socialiste des Landes de se lancer officiellement dans les élections départementales, prévues les 20 et 27 juin prochains. Le PS a présenté ce vendredi, au siège du parti à Mont-de-Marsan, les 15 binômes candidats au scrutin de juin.

Xavier Fortinon, qui est l'actuel président du Conseil départemental des Landes, est candidat à sa succession. Après avoir remplacé Henri Emmanuelli à sa mort en 2017 au poste du numéro 1 du département, Xavier Fortinon va mener sa première campagne départementale en tant que chef de file.

Le socialiste mène une liste d'union regroupant le PS, le PCF, Génération·s et la Gauche Républicaine et Socialiste. Mais ni Europe Ecologie les-Verts, ni la France Insoumise, qui envisagent de présenter des candidats de leur côté, n'ont souhaité rejoindre cette liste d'union. "Nous avons fait un rassemblement large mais j'aurais préféré qu'il soit encore plus large, avec les Verts et LFI, je le regrette" déclare Xavier Fortinon. Il assure néanmoins que son équipe "rassemblée et renouvelée", représente "la diversité de la gauche" du département des Landes.

Boris Vallaud candidat dans le canton Adour Armagnac

Parmi son équipe, de nombreux conseillers départementaux sortants sont candidats à leur succession, comme la sénatrice PS Monique Lubin, candidate dans le canton Chalosse Tursan, Paul Carrère candidat dans le canton Pays Morcenais Tarusate ou Jean-Marc Lespade, candidat dans le canton du Seignanx. Mais il y a aussi des nouveaux comme l’avocat Frédéric Dutin, candidat dans le canton Mont-de-Marsan 1 ou le député socialiste Boris Vallaud, candidat dans le canton Adour Armagnac. Le pari n'est pas gagné d'avance pour le parlementaire, dans la mesure où le canton où il se présente est actuellement détenu par l'opposition de droite et du centre. D'ailleurs, à droite, dans ce canton Adour Armagnac, le parti Les Républicains a présenté son binôme de candidats, ce vendredi : il s'agira de Fabienne Boueilh, conseillère municipale à Grenade-sur-l'Adour, et Vincent Barrailh-Lafargue, actuel adjoint au maire d'Aire-sur-l'Adour.

Programme présenté dans les "semaines à venir"

Xavier Fortinon n'a pas encore présenté les détails de son programme mais a précisé les priorités : transition énergétique, mobilité, solidarités, politique du bien vieillir, revitalisation des zones rurales, etc. Le président sortant fait appel aux citoyens pour élaborer son programme. "Nous souhaitons ouvrir le projet à l'ensemble des Landaises et des Landais" a expliqué Xavier Fortinon. En clair : son site internet de campagne, www.leslandesavecvous.fr, permettra pendant un mois de recueillir les avis, les propositions du grand public, dans le but d'enrichir le programme.

Liste des candidats de "Les Landes avec vous" dont Xavier Fortinon est chef de file

Canton Adour Armagnac

Boris Vallaud

Agathe Bourreterre

Canton Chalosse Tursan

Monique Lubin (sortante)

Olivier Martinez (sortant)

Canton Côte d'Argent

Xavier Fortinon (sortant)

Muriel Lagorce (sortante)

Canton Côteau de Chalosse

Christine Fournadet

Didier Gaugeacq (sortant)

Canton Dax 1

Henri Bedat (sortant)

Sylvie Peducasse

Canton Dax 2

Yves Loumé

Gloria Dorval

Canton des Grands Lacs

Laure Nayach

Daniel Large

Canton Haute Lande Armagnac

Dominique Coutière (sortant)

Magali Valiorgue (sortante)

Canton Marensin Sud

Sandra Tollis

Cyril Gayssot

Canton Mont-de-Marsan 1

Frédéric Dutin

Salima Sensou

Canton Mont-de-Marsan 2

Julien Paris

Patricia Beaumont

Canton Orthe et Arrigans

Raquel Durquety (sortante)

Damien Delavoie

Canton Pays Morcenais Tarusate

Paul Carrère (sortant)

Dominique Degos (sortante)

Canton Pays Tyrossais

Sylvie Bergeroo (sortante)

Jean-Luc Delpuech (sortant)

Canton du Seignanx