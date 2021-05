Départementales dans les Landes: des cantons "peuvent être reconquis" assure la majorité sortante (gauche)

A moins d'un mois du premier tour des élections départementales, le 20 juin prochain, la majorité sortante (gauche) du Conseil départemental des Landes a présenté son programme et les candidats ce vendredi 28 mai. Derrière le chef de file Xavier Fortinon (PS), actuel président du département, les candidats de la liste "Les Landes avec vous" mettent en avant le bilan du dernier mandat, bilan qu'ils se disent fiers de porter et sur lequel ils veulent s'appuyer. Parmi leurs projets : un vaste plan pour les Ehpad, des aides au logement pour que les jeunes restent dans les Landes, augmenter les services de proximité ou encore construire une structure d'accueil d'urgence pour les victimes de violences conjugales.

Des efforts sur le réseau routier et les pistes cyclables

Les Landes comptent 4.200 kilomètres de routes départementales. "Il y a un effort à faire sur la signalisation, un entretien qui est perpétuel, et une modernisation à faire notamment à Mont-de-Marsan sur les entrées Est et Ouest, au niveau des giratoires" explique Frédéric Dutin, avocat et candidat (socialiste) avec Salima Sensou (sans étiquette) sur le canton de Mont de Marsan 1. "Ce sont des points qui ne sont pas bling-bling mais qui sont des politiques essentielles pour les mobilités (...) pour les mobilités douces, ce sont les voies vertes qui doivent être mises en place, notamment la voie verte entre Mont-de-Marsan et Hagetmau. Le budget est considérable mais à la hauteur de la nécessité pour les uns et les autres d'avoir un réseau départemental de routes qui soit valorisé."

Des candidats "Les Landes avec vous" sur l'ensemble des 15 cantons

"Le bilan parle de lui-même" estime Xavier Fortinon, interrogé sur les critiques adressées à sa majorité par les candidats des autres listes. "Si la confiance est renouvelée depuis si longtemps, c'est que ça répond peut-être aux attentes des Landaises et des Landais." Pour l'actuel président du département, le fait que sa liste présente des candidats dans chacun des 15 cantons est une preuve de l'investissement auprès de la population. "Tout le monde partant dans cette bataille est là pour gagner (...) je pense qu'un certain nombre de cantons peuvent être reconquis sans difficulté." Mais il le reconnaît, c'est une campagne "étrange" car les circonstances ne s'y prêtent pas. "La crise sanitaire, et c'est compréhensible, occupe l'espace public. Les gens sont à mille lieux de penser qu'il y a des élections départementales. On doit redoubler de présence."