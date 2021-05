Départementales dans les Landes : le candidat Mathieu Ara promet le retour aux 90 km/h

Ce sera l'un des thèmes de la campagne des élections départementales, dans les Landes, prévues les 20 et 27 juin prochain : faut-il revenir à la limitation à 90 km/h sur les routes départementales ? Depuis le 1er juillet 2018, la plupart des routes départementales en France sont limitées à 80 km/h, au lieu de 90, mais les Conseils départementaux ont la possibilité d'adapter cette mesure et de rehausser la vitesse à 90 km/h sur certains tronçons. C'est ce que propose Mathieu Ara si le groupe dont il est chef de file, Couleurs Landes, l'emporte lors de ces élections départementales.

"Nous proposerons de revenir aux 90 km/h sur les routes non accidentogènes, c'est-à-dire principalement dans le nord des Landes avec la traversée de la forêt landaise. On aura une étude fine de ces routes-là et toutes celles qui ne présentent pas de dangerosité particulière repasseront aux 90 km/h" déclare-t-il, interrogé par France Bleu Gascogne. En revanche, en Chalosse et sur les autres routes vallonnées du département, la limitation à 80 km/h est pertinente, estime le candidat.

En cas de victoire de son groupe, Mathieu Ara promet aussi de renforcer les investissements routiers, pour créer notamment des voies de dépassement sur certains tronçons de routes départementales.