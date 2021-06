Départementales dans les Landes : les candidats du second tour, canton par canton

Il y a 56 candidats présents, dans les Landes, au second tour des élections départementales. Le vote a lieu ce dimanche, le 27 juin. France Bleu Gascogne vous présente, ce vendredi 25 juin, les candidats canton par canton pour ce second tour. On votera, ce dimanche aux départementales, dans 14 cantons sur les 15 que comptent les Landes. Puisque dans un canton, celui du Pays Morcenais Tarusate, les candidats - les socialistes Paul Carrère et Dominique Degos - ont déjà été élus dans le premier tour pour siéger au conseil départemental. Dans les communes du canton du Pays Morcenais Tarusate, les électeurs sont néanmoins invité à voter dimanche, mais seulement pour les élections régionales.

Dans les 14 cantons dans lesquels ce second tour des départementales sera organisé, les électeurs auront le choix entre deux bulletins de vote : il s'agira de duels. Il n'y a aucune triangulaire dans les Landes. Dans 12 cantons sur les 14, les électeurs devront trancher entre des candidats de la majorité sortante (candidats de gauche avec le président PS sortant Xavier Fortinon comme chef de file) et des candidats de l'opposition sortante Couleurs Landes (candidats de la droite et du centre, soutenus par LREM et le Modem, avec Mathieu Ara comme chef de file). Deux cantons sortent de ce cas de figure :

dans le canton des Grands Lacs, les électeurs devront arbitrer un duel entre des candidats Couleurs Landes et des candidats Les Républicains

dans le canton du Seignanx, les électeurs devront arbitrer un duel entre des candidats sans étiquette, estampillés "divers centre" par la préfecture, et des candidats de la majorité de gauche sortante

Liste des candidats, canton par canton

Canton Adour Armagnac

Le binôme socialiste Agathe Bourretere et Boris Vallaud sera opposé au binôme des candidats de Couleurs Landes Jean-Michel Duclavé et Isabelle Méchin.

Au premier tour le député PS Boris Vallaud et Agathe Bourretere sont arrivés largement en tête, avec 44.32 % des suffrages exprimés, devant le binôme de Couleurs Landes à 24.42 %.

Canton Chalosse Tursan

Le binôme socialiste Monique Lubin et Olivier Martinez sera opposé au binôme Couleurs Landes Jean Laffitte et Clémence Pons.

Au premier tour la sénatrice PS Monique Lubin et Olivier Martinez sont arrivés largement en tête avec 50.76 % (ils n'ont pas été élus dès le premier tour en raison d'une trop faible participation), devant le binôme de Couleurs Landes à 28.77 %.

Canton Côte d'Argent

Le binôme socialiste Xavier Fortinon et Muriel Lagorce sera opposé au binôme Couleurs Landes Katia Amertoy et Philippe Mouhel.

Au premier tour le président socialiste sortant Xavier Fortinon et Muriel Lagorce sont arrivés en tête avec 44.16 % des suffrages exprimés, devant le maire de Castets Philippe Mouhel et Katia Amertoy, crédités de 34.64 %.

Canton Coteau de Chalosse

Le binôme socialiste Christine Fournadet et Didier Gaugeacq sera opposé au binôme Couleurs Landes Florence Bergez et Thierry Lanuque.

Au premier tour Christine Fournadet et Didier Gaugeacq avaient obtenu 52.40 % des suffrages exprimés (ils n'ont pas été élus dès le premier tour en raison d'une trop faible participation), devant le binôme de Couleurs Landes à 25.60 %.

Canton Dax-1

Le binôme d'union de la gauche Henri Bedat et Sylvie Peducasse sera opposé au binôme Couleurs Landes Hervé Darrigade et Catherine Lagrasse.

Au premier tour Henri Bedat et Sylvie Peducasse étaient arrivés en tête avec 44.90 % des suffrages exprimés devant le binôme de Couleurs Landes à 32.50 %.

Canton Dax-2

Le binôme Couleurs Landes Julien Dubois et Martine Dedieu sera opposé au binôme d'union de la gauche Gloria Dorval et Yves Loumé.

Au premier tour le maire de Dax Julien Dubois et Martine Dedieu étaient arrivés en tête avec 46.71 % des suffrages exprimés, devant les candidats d'union de la gauche Gloria Dorval et Yves Loumé, crédités de 35.35 %.

Canton Grands Lacs

Le binôme Couleurs Landes Hélène Larrezet et Christophe Labruyere sera opposé au binôme Les Républicains Alain Dudon et Patricia Cassagne.

Au premier tour l'actuelle maire de Biscarrosse Hélène Larrezet et Christophe Labruyere étaient arrivés en tête, avec 34.61 % des suffrages exprimés, devant l'ex-maire Alain Dudon et Patricia Cassagne, crédités de 21.69 %. Ces derniers avaient frôlé l'élimination dès le premier tour, en devançant le troisième binôme, celui de l'union de la gauche, de seulement 63 voix.

Canton Haute Lande Armagnac

Le binôme socialiste Dominique Coutiere et Magali Valiorgue sera opposé au binôme Couleurs Landes Geneviève Balland et Gilles Laporte.

Au premier tour Dominique Coutiere et Magali Valiorgue étaient arrivés largement en tête avec 62.38 % des suffrages exprimés (ils n'ont pas été élus dès le premier tour en raison d'une trop faible participation) devant le binôme Couleurs Landes à 21.19 %.

Canton Marensin Sud

Le binôme d'union de la gauche Sandra Tollis et Cyril Gayssot sera opposé au binôme Couleurs Landes Lionel Camblanne et Claudia Bergere.

Au premier tour le binôme d'union de la gauche est arrivé en tête avec 34.48 % des suffrages exprimés, devant le conseiller départemental sortant Lionel Camblanne et Claudia Bergere à 23.85 %.

Canton Mont-de-Marsan-1

Le binôme d'union de la gauche Frédéric Dutin et Salima Sensou sera opposé au binôme Couleurs Landes Mathieu Ara et Marie-Pierre Gazo.

Au premier tour le binôme d'union de la gauche est arrivé en tête avec 30.57 % des suffrages exprimés devant le le conseiller départemental sortant Mathieu Ara et Marie-Pierre Gazo, crédités de 25.44 %.

Canton Mont-de-Marsan-2

Le binôme Couleurs Landes Pierre Mallet et Cathy Dupouy sera opposé au binôme divers gauche Julien Paris et Patricia Beaumont.

Au premier tour le maire de Benquet Pierre Mallet et Cathy Dupouy étaient arrivés en tête avec 31.13 % devant le binôme divers gauche à 30.83 %.

Canton Orthe et Arrigans

Le binôme d'union de la gauche Rachel Durquety et Damien Delavoie sera opposé au binôme Couleurs Landes Didier Sakellarides et Marie-José Siberchicot.

Au premier tour Rachel Durquety et Damien Delavoie étaient arrivés largement en tête avec 56.41 % des suffrages exprimés (ils n'ont pas été élus dès le premier tour en raison d'une trop faible participation) devant le maire de Peyrehorade Didier Sakellarides et Marie-José Siberchicot, crédités de 35.91 %.

Canton Pays Tyrossais

Le binôme socialiste Jean-Luc Delpuech et Sylvie Bergeroo sera opposé au binôme Couleurs Landes Henri Arbeille et Thérèse Lafitte.

Au premier tour le maire de Labenne Jean-Luc Delpuech et Sylvie Bergeroo avaient obtenu 33.91 % des suffrages exprimés devant le binôme Couleurs Landes, crédité de 18.12 %.

Canton Seignanx

Le binôme d'union de la gauche Jean-Marc Lespade et Eva Belin sera opposé au binôme divers centre Olivier Barrière et Mylène Larrieu.

Au premier tour le maire de Tarnos Jean-Marc Lespade et la maire d'Ondres Eva Belin ont obtenu 52.13 % des voix (ils n'ont pas été élus dès le premier tour en raison d'une trop faible participation) devant les candidats divers centre, crédités de 28.98 %.

