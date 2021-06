Départementales : débat d'entre-deux tours pour le canton d'Oloron 1 sur France Bleu Béarn Bigorre

Duel entre la socialiste Marie-Lyse Bistué et la maire de Lanne-en-Barétous Lydie Althapé ce mercredi matin sur France Bleu Béarn Bigorre. Leurs deux binômes se font face dans le canton d'Oloron 1 pour le second tour des élections départementales en Pyrénées-Atlantiques.

Marie-Lyse Bistué (au premier plan) et Lydie Althapé dans les studios de France Bleu Béarn Bigorre

La bataille pour le canton d'Oloron 1 se jouera entre le Parti Socialiste et la majorité départementale divers droite au second tour des élections départementales.

A l'issue du premier tour, la sortante socialiste Marie-Lyse Bistué en binôme avec Henri Bellegarde arrive en tête avec 36% des voix. Face à eux, le binôme investi par Forces 64 de Lydie Althapé, la maire de Lanne-en-Barétous, et Jean-Luc Marle est dix points derrière, avec 25% des suffrages.

Trois autres binômes étaient dans la course mais ne se sont pas qualifiés pour le second tour : l'équipe divers droite formée par Daniel Lacrampe et Marie-Christine Navailles a fait un score d'un peu moins de 20%, suivi du Parti Communiste qui a collecté presque 12% des voix. Le Rassemblement National se place en dernière position avec 9% des voix.