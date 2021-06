Départementales : débat et duel serré pour le canton de Billère-Jurançon sur France Bleu Béarn Bigorre

Match très serré dans le canton de Billère et Coteaux de Jurançon entre le binôme de gauche et celui de la majorité après le premier tour des élections départementales : seules 21 voix séparent Véronique Dehos et Jean-Marc Grussaute, qui ont débattu ce mardi matin sur France Bleu Béarn Bigorre.

Billère et Coteaux de Jurançon est l'un des cantons où le score du premier tour est le plus serré dans ces élections départementales dans les Pyrénées-Atlantiques.

À l'issue du scrutin du dimanche 20 juin, seules 21 voix séparent d'une part le binôme en tête, celui de la gauche et des Verts, porté par Véronique Dehos et Patrice Baduel et d'autre part le binôme de la majorité départementale formé par Jean-Marc Grussaute et Fanny Bognard.

Le débat d'entre-deux tours entre Véronique Dehos et Jean-Marc Dussaute sur France Bleu Béarn Bigorre Copier

Le binôme de gauche arrive de justesse devant en remportant 38,6% des voix, mais il est talonné par le binôme de Forces 64 qui fait un score de 38,3%. Le Rassemblement National arrive plus loin derrière avec 16% des voix, et ne se qualifie pas au second tour, tout comme le Parti Communiste Français et ses 7% de voix.

Le duel s'annonce tendu entre les deux binômes qualifiés au second tour, comme l'étaient les échanges entre Véronique Dehos et Jean-Marc Grussaute lors du débat d'entre-deux tours ce mardi matin sur France Bleu Béarn Bigorre.