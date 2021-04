Départementales : Dominique Le Mèner candidat à Saint-Calais

Loin d'être une surprise, Dominique Le Mèner et sa binôme Françoise Lelong seront candidats à leur succession dans le canton de Saint-Calais pour les élections départementales du 20 et 27 juin. Constitué de 36 communes et étalé sur 736km2, le canton de Saint-Calais est le plus grand du département. Lors de la présentation de sa candidature, le président du département a mis en avant plusieurs projets autour de la santé qu'il souhaite continuer à mener s’il est élu pour un second mandat. "On a 170 contrats qui ont été signés par des médecins et dentistes. Ils doivent s'installer dans le canton pour au moins cinq ans. On a créé trois maisons de santé pluridisciplinaires, et évidemment on va se battre pour la préservation de l'hôpital de Saint-Calais". Le maintien des collèges dans le canton est aussi une priorité pour le binôme, tout comme l'installation de jeunes agriculteurs.

La droite toujours en discussion pour les élections

Cependant pas de présentation globale de l'ensemble des 21 binômes de la majorité départementale. Il faut dire que les discussions avec la fédération Les Républicains de la Sarthe se poursuivent, et d'après Dominique Le Mèner elles se passent bien :

J'ai reçu à sa demande Maxime Meunier qui a demandé à être accompagné de Fabienne Labrette-Ménager, pour évoquer les différents sujets et les candidatures, et ça, c'est passé dans une très bonne ambiance. Il n'y a pas de sujet de conflit actuellement.

Des relations sans conflit alors même que le président de la fédération Les Républicains Maxime Meunier affirmait il y a 15 jours sur France Bleu Maine que le dialogue était rompu avec le président du département.