Départementales en Béarn : le débat d'entre deux-tours Patriarche-Laine sur France Bleu Béarn Bigorre

Il y aura un face à face entre Les Républicains et les Socialistes alliés aux Verts pour le deuxième tour des élections départementales dans le canton de Lescar, Gave et Terres du Pont-Long.

A l'issue du scrutin de ce dimanche 20 juin, le binôme sortant formé par les LR Nicolas Patriarche et Sandrine Lafargue arrive en première position avec 44% des voix, suivis du binôme d'union de la gauche entre le socialiste Christian Laine et l'écologiste Rachel Courtoux qui réunit 38% des voix.

Ce sera donc un duel entre le maire de Lons Nicolas Patriarche et l'ex-maire de Lescar Christian Laine qui se jouera au second tour dimanche 27 juin. Les deux candidats débattaient ce lundi matin sur France Bleu Béarn Bigorre, un débat à réécouter ici en intégralité :

Le Rassemblement National d'Annie Dumas et Sylvain Gallouin arrive en troisième position avec 13% des voix et ne se qualifie pas au second tour. En dernière position, le binôme du PCF de Michel Aguer et Isabelle Bloch réunit 5% des voix. L'abstention atteint 60% dans ce canton.