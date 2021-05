Départementales en Corrèze : "on a fait le travail" affirme Pascal Coste, le président sortant

Invité ce jeudi matin sur France Bleu Limousin, le président sortant du Conseil départemental de la Corrèze, Pascal Coste, candidat à sa propre succession s'est dit très satisfait de la candidature de Claude Chirac dans le canton de Brive 2. "Elle a cotoyé les grands sommets européens et elle arrive dans cette élection locale avec beaucoup d'humilité... c'est un grand honneur" souligne Pascal Coste qui s'appuie aussi sur son bilan pour faire campagne sous la bannière Corrèze Demain. "On a fait le travail on a respecté nos engagements" affirme le président sortant en précisant avoir baissé la dette du département de 48 millions d'euros. "On est surtout le seul département à avoir réalisé le 100 % fibre sur tout le département".

Une double campagne électorale pour Pascal Coste

Pascal Coste est aussi candidat pour les élections régionales en Nouvelle Aquitaine sur la liste conduite par le LR Nicolas Florian et forcément le sondage IPSOS réalisé pour France Bleu et France 3 sur les intentions de vote au premier tour le fait réagir. Car la liste LR n'arrive qu'en quatrième position . "Le chiraquien que je suis sais qu'une élection n'est jamais jouée d'avance...On a une marge de progression, mais la clarté permettra aux électeurs d'aller vers nous plutôt que vers une pâle copie", espère le président de la Corrèze.... allusion à la liste Modem-LREM menée par la ministre Geneviève Darrieussecq... qui paraît en position de force à 19%.