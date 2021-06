Départementales en Corrèze : la droite savoure, la gauche va régler ses comptes

En Corrèze la victoire aux départementales est incontestablement à droite. Pascal Coste le président sortant a conforté sa majorité en conquérant un canton de plus. La gauche sauve les meubles, mais apparait de plus en plus faible dans l'ancien département de François Hollande.