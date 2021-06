Départementales en Dordogne : à Saint-Astier, la gauche part désunie

Lors de la victoire d'Elizabeth Marty et Pascal Protano en 2015, le canton de Saint-Astier venait de passer 39 ans avec des conseillers généraux et départementaux de gauche. Aujourd'hui, le binôme sortant ne se représente pas et la gauche espère récupérer ce canton. Malgré des discussions entamées avant la présentation des listes, aucun accord n'a été trouvé entre le Parti communiste, EELV et Génération.s avec le Parti socialiste : "On regrette qu'on n’ait pas pu faire une seule liste à gauche, mais en même temps, c'est le jeu démocratique" explique Benjamin Regonesi, candidat PCF dans ce canton de Saint-Astier. "On n'est pas du tout l'un contre l'autre, mais je crois qu'il y a deux sensibilités qui au deuxième tour convergerons et iront ensemble, j'espère, vers la victoire" justifie de son côté Jacques Ranoux, candidat PS et divers gauches pour cette élection départementale dans le canton de Saint-Astier.

Un binôme divers droite qui espère des voix de sympathisants de gauche

Franck Moissat et Virginie Puydebois sont candidat "Divers droite" à Saint-Astier, eux aussi espèrent quelques voix dans ce canton historiquement à gauche. "Nous souhaitons fédérer les énergies depuis la gauche progressiste jusqu'à la droite constructive" espère Franck Moissat, qui est également membre de La République en Marche en Dordogne.

Le RN également candidat

Lors du scrutin de 2015, le Front National a avait obtenu près de 20% des voix au premier tour, sans accéder au second. Cette année, les deux listes de gauche et la liste divers droites vont devoir composer avec le Rassemblement national qui est aussi candidat avec Pascale Léger et Serge Muller.