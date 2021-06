Le premier tour des élections départementales et régionales s'est tenu ce dimanche 20 juin. Avec une abstention record : 59,15 % des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. Un chiffre que n'ont pas manqué de soulever les candidats sur notre antenne.

Départementales en Dordogne : abstention record, plus de 59 % des électeurs n'ont pas voté au 1er tour

Le premier tour des élections départementales et régionales s'est tenu ce dimanche 20 juin. (Photo d'illustration)

C'est le chiffre marquant de ce premier tour des élections départementales et régionales, qui s'est tenu ce dimanche 20 juin : 59,15 % des électeurs ne sont pas allés voter en Dordogne. Un chiffre record, jamais atteint dans le département alors que plus de 311 000 habitants étaient appelés à aller voter.

La démocratie est en danger

Lors du dernier scrutin départemental, en 2015, près de la moitié des électeurs avaient voté en Dordogne.

Aucune triangulaire au second tour, conséquence de l'abstention

Cette abstention a été relevée par tous les candidats qui se sont exprimés sur notre antenne pendant la soirée électorale de dimanche soir. A commencer par Thierry Cipierre, candidat centriste dans le canton de Coulounieix-Chamiers, en tête au premier tour avec presque 36 % des voix : "Ce qui m'interpelle, c'est l'abstention qui est énorme." Avec des mots forts : "La démocratie est en danger. Il faut redonner goût aux citoyens, donner l'exemple. _Je pense que c'est un grave problème_."

Il va falloir aller chercher tous les électeurs qui ne se sont pas déplacés"

L'abstention se ressent d'ailleurs dans les résultats de ce 1er tour. Il n'y a dans aucun canton plus de deux candidats qualifiés. Pour se maintenir au second tour des élections départementales, les binômes devaient obtenir 12,5 % des inscrits. Si ce n'est pas le cas, les deux premiers sont automatiquement qualifiés pour le second tour.

Les candidats maintenus veulent mobiliser

Sur ce point, peu importe le bord politique, les élus ont globalement le même avis. Germinal Peiro, le président socialiste sortant du Département, candidat réélu dès le premier tour dans le canton Vallée Dordogne, voit ce chiffre baisser scrutin après scrutin : "Cela fait plusieurs années que l'on voit la participation baisser. Pourtant, les collectivités locales et les départements participent directement à ce qui touche la vie des citoyens : l'éducation, le transport, l'économie".

Pour Thierry Cipierre aussi, ces élections, c'est donner son avis sur la vie quotidienne : "On ne peut pas se contenter de 30 % des votes. Il faut que les citoyens se réapproprient leur activité politique." Benoît Secrestat, candidat socialiste à Sarlat-la-Canédat, s'est aussi montré inquiet par cette abstention au micro de France Bleu Périgord : "Il va falloir aller chercher tous les électeurs qui ne se sont pas déplacés, réunir l'ensemble des participants. _Il va falloir se battre, les convaincre, nous avons une semaine pour mobiliser_". Mobiliser, c'est aussi ce que souhaite faire Delphine Labails, la maire de Périgueux : "Il faut que la participation soit en augmentation la semaine prochaine."